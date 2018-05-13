Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 17.05.2018

Режиссер: Боб Фишер, Роб Гринберг

Актеры: Анна Фэрис, Ева Лонгория, Свузи Кёрц, Джон Ханна, Джош Сегарра, Эухенио Дербес, Аливия Элин Линд, Мэл Родригез, Эмили Мэддисон, Гари Чок

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 112 мин

Леонардо, капризный мексиканский плейбой из богатой семьи, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, а разносчица пиццы, мать-одиночка Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он — ее муж и отец четверых детей. Чем теперь обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви?