За бортом
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 17.05.2018
Режиссер:
Боб Фишер, Роб Гринберг
Актеры:
Анна Фэрис, Ева Лонгория, Свузи Кёрц, Джон Ханна, Джош Сегарра, Эухенио Дербес, Аливия Элин Линд, Мэл Родригез, Эмили Мэддисон, Гари Чок
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
112 мин
Леонардо, капризный мексиканский плейбой из богатой семьи, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, а разносчица пиццы, мать-одиночка Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он — ее муж и отец четверых детей. Чем теперь обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви?
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21 мая, понедельник
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23 мая, среда
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24 мая, четверг
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