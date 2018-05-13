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За бортом

За бортом

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.05.2018
 
Режиссер:
Боб Фишер, Роб Гринберг
  
Актеры:
Анна Фэрис, Ева Лонгория, Свузи Кёрц, Джон Ханна, Джош Сегарра, Эухенио Дербес, Аливия Элин Линд, Мэл Родригез, Эмили Мэддисон, Гари Чок
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
112 мин
  

Леонардо, капризный мексиканский плейбой из богатой семьи, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, а разносчица пиццы, мать-одиночка Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он — ее муж и отец четверых детей. Чем теперь обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви?

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