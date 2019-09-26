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Волшебник

Волшебник

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 03.10.2019
 
Режиссер:
Михаил Морсков
  
Актеры:
Семен Трескунов, Максим Суханов, Ангелина Стречина, Ирина Купченко, Владимир Капустин, Ирина Яковлева, Иван Охлобыстин, Сергей Чонишвили, Сергей Аброскин, Екатерина Маликова
  
Жанр:
драма, комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

История некогда популярного рок-музыканта Фимы, который, растратив свой талант на загулы, сегодня влачит жалкое существование. Все меняется, когда уроки игры на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

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27 октября, воскресенье 12:00
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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17 ноября, воскресенье 13:00
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 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
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