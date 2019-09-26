Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 03.10.2019

Режиссер: Михаил Морсков

Актеры: Семен Трескунов, Максим Суханов, Ангелина Стречина, Ирина Купченко, Владимир Капустин, Ирина Яковлева, Иван Охлобыстин, Сергей Чонишвили, Сергей Аброскин, Екатерина Маликова

Жанр: драма, комедия, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

История некогда популярного рок-музыканта Фимы, который, растратив свой талант на загулы, сегодня влачит жалкое существование. Все меняется, когда уроки игры на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.