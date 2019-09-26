Волшебник
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 03.10.2019
Режиссер:
Михаил Морсков
Актеры:
Семен Трескунов, Максим Суханов, Ангелина Стречина, Ирина Купченко, Владимир Капустин, Ирина Яковлева, Иван Охлобыстин, Сергей Чонишвили, Сергей Аброскин, Екатерина Маликова
Жанр:
драма, комедия, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
История некогда популярного рок-музыканта Фимы, который, растратив свой талант на загулы, сегодня влачит жалкое существование. Все меняется, когда уроки игры на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.
Сегодня
|10:10
|Киносити
|14:15
|Киносити
|17:40
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|22:25
|Киносити
Завтра
|10:10
|Киносити
|14:15
|Киносити
|17:40
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|22:25
|Киносити
5 октября, суббота
|10:10
|Киносити
|14:15
|Киносити
|15:10
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|22:25
|Киносити
6 октября, воскресенье
|10:10
|Киносити
|14:15
|Киносити
|17:40
|Алмаз Синема
|18:20
|Киносити
|22:25
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
17:40
|Киносити
|
10:10
14:15
18:20
22:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
17:40
|Киносити
|
10:10
14:15
18:20
22:25
5 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
15:10
|Киносити
|
10:10
14:15
18:20
22:25
6 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
17:40
|Киносити
|
10:10
14:15
18:20
22:25
7 октября, понедельник
|Киносити
|
10:10
14:15
18:20
22:25
8 октября, вторник
|Киносити
|
10:10
14:15
18:20
22:25
9 октября, среда
|Киносити
|
10:10
14:15
18:20
22:25
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽