афиша
афиша
Регистрация
Верность

Верность

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 31.10.2019
 
Режиссер:
Нигина Сайфуллаева
  
Актеры:
Евгения Громова, Александр Паль, Алексей Агранович, Марина Васильева, Павел Ворожцов, Анна Котова-Дерябина, Василий Рихтер, Анастасия Денисова, Кирилл Каганович, Михаил Тройник
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
82 мин
  

Лена — талантливая акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

Купить билет
0
Касса
Ухти-Тухти
Купить билет
24 ноября, воскресенье 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Крематорий-2019
Купить билет
22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
The Korea
Купить билет
6 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Северный флот
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Ангелы на крыше
Купить билет
13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.