Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 31.10.2019

Режиссер: Нигина Сайфуллаева

Актеры: Евгения Громова, Александр Паль, Алексей Агранович, Марина Васильева, Павел Ворожцов, Анна Котова-Дерябина, Василий Рихтер, Анастасия Денисова, Кирилл Каганович, Михаил Тройник

Жанр: драма

Продолжительноcть: 82 мин

Лена — талантливая акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.