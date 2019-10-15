Верность
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 31.10.2019
Режиссер:
Нигина Сайфуллаева
Актеры:
Евгения Громова, Александр Паль, Алексей Агранович, Марина Васильева, Павел Ворожцов, Анна Котова-Дерябина, Василий Рихтер, Анастасия Денисова, Кирилл Каганович, Михаил Тройник
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
82 мин
Лена — талантливая акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.
Сегодня
|13:55
|Киносити
|17:10
|Киносити
|21:50
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|23:30
|Алмаз Синема
Завтра
|12:20
|Алмаз Синема
|13:55
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
2 ноября, суббота
|13:55
|Киносити
|17:10
|Киносити
|21:50
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|23:30
|Алмаз Синема
3 ноября, воскресенье
|13:55
|Киносити
|17:10
|Киносити
|21:50
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|23:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:50
23:30
|Киносити
|
13:55
17:10
23:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:20
19:05
|Киносити
|
13:55
17:10
23:20
2 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
21:50
23:30
|Киносити
|
13:55
17:10
23:20
3 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:50
23:30
|Киносити
|
13:55
17:10
23:20
4 ноября, понедельник
|Киносити
|
13:55
17:10
23:20
5 ноября, вторник
|Киносити
|
13:55
17:10
23:20
6 ноября, среда
|Киносити
|
13:55
17:10
23:20
24 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽