Страна: , 2018

Премьера: в РФ 21.06.2018

Режиссер: Джованни Пискалья

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Жанр: документальный

Продолжительноcть: 85 мин

21 июня 2018 года в кинотеатрах страны выйдет уникальное музейное шоу «Ван Гог: Золото и лазурь» — завораживающее путешествие по драматичной судьбе и гениальному творчеству Винсента Ван Гога (1853-1890). 3D Produzioni и Nexo Digital представляют новый взгляд на одного из самых известных художников в истории мировой живописи. «Ван Гог: Золото и лазурь» поразит красочными изображениями великих полотен и раскроет тайны жизни и творчества голландского гения. Эксклюзивно для российских зрителей рассказчиком фильма выступила знаменитый искусствовед и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. Картина состоялась благодаря наследию частного коллекционера Ван Гога — Хелен Крёллер-Мюллер (1869-1939), которая в начале XX века приобрела свыше 300 его работ. «Ван Гог: Золото и лазурь» поведает полную удивительных открытий историю, в которой рассказывается о духовной связи между двумя людьми, ни разу не встретившимися в жизни, но разделившими общую тягу к искусству. Родственные души облекли свои тревоги и мучения в слова, оставив после себя огромное количество писем, являющихся искусно написанными литературными произведениями. Эти документы стали бесценными источниками информации при создании повествовательной канвы фильма. Автор сценария Маттео Монета и режиссер Джованни Пискалья проследили эволюцию творчества художника благодаря впечатляющей выставке «Ван Гог. Между пшеницей и небом», проходившей в базилике Палладиана в Виченце. Куратором экспозиции, собравшей 40 знаменитых картин и 85 редких рисунков из собрания музея Крёллер-Мюллер, выступил искусствовед Марко Голдин. Помимо Виченцы, действие фильма делает остановки в важных точках художественной биографии Ван Гога: Нюэнен, Париж, Брюссель, Овер-сюр-Уаз. Перед зрителем на большом экране в новом свете предстанут такие известные произведения, как «Автопортрет», «Ночная терраса кафе», «Дорога с кипарисом и звездой», «Четыре срезанных подсолнуха», «Пшеничное поле под облачным небом». Эмоциональный нерв картины передала актриса Валерия Бруни-Тедески, снявшаяся в знаменитой церкви в Овере, которую Ван Гог написал за несколько недель до самоубийства. Также фильм ценен комментариями экспертов, среди которых представлены директор музея Крёллер-Мюллер Лизетт Пеллерс, мировой авторитет по творчеству Ван Гога Шайра фон Хефтен, искусствовед и специалист по эпистолярному наследию художника Лео Янсен, писатель и культуролог Ева Роверс, почетный профессор Королевской академии в Брюсселе Жорж Майер и профессор университета Париж 8 Паскаль Бонаф. Исключительная по художественной выразительности документальная картина «Ван Гог: Золото и лазурь» станет важным событием на больших экранах этим летом.