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Убийца 2. Против всех

Убийца 2. Против всех

Страна:
Италия, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.06.2018
 
Режиссер:
Стефано Соллима
  
Актеры:
Джош Бролин, Бенисио Дель Торо, Изабела Монер, Кэтрин Кинер, Кристофер Хейердал, Мэттью Модайн, Джеффри Донован, Йен Боэн, Мануэль Рульфо, Джейк Пикинг
  
Жанр:
триллер, экшен
  
Продолжительноcть:
123 мин
  

Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником — Алехандро.

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Сегодня
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Иллизиум (Новомосковск)
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Иллизиум (Новомосковск)
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, воскресенье
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Иллизиум (Новомосковск)
2 июля, понедельник
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, вторник
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 июля, среда
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 июля, четверг
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июля, пятница
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, суббота
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, воскресенье
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, понедельник
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июля, вторник
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 июля, среда
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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