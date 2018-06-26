Убийца 2. Против всех

Страна: Италия, США, 2018

Премьера: в РФ 28.06.2018

Режиссер: Стефано Соллима

Актеры: Джош Бролин, Бенисио Дель Торо, Изабела Монер, Кэтрин Кинер, Кристофер Хейердал, Мэттью Модайн, Джеффри Донован, Йен Боэн, Мануэль Рульфо, Джейк Пикинг

Жанр: триллер, экшен

Продолжительноcть: 123 мин

Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником — Алехандро.