Убийца 2. Против всех
Страна:
Италия, США, 2018
Премьера:
в РФ 28.06.2018
Режиссер:
Стефано Соллима
Актеры:
Джош Бролин, Бенисио Дель Торо, Изабела Монер, Кэтрин Кинер, Кристофер Хейердал, Мэттью Модайн, Джеффри Донован, Йен Боэн, Мануэль Рульфо, Джейк Пикинг
Жанр:
триллер, экшен
Продолжительноcть:
123 мин
Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником — Алехандро.
Сегодня
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, воскресенье
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
2 июля, понедельник
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, вторник
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 июля, среда
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 июля, четверг
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июля, пятница
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, суббота
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, воскресенье
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, понедельник
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июля, вторник
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 июля, среда
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:35
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
17:10
21:50
00:20
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:35
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
17:10
21:50
00:20
1 июля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:35
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
17:10
21:50
2 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
17:10
21:50
3 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
17:10
21:50
4 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
17:10
21:50
5 июля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
6 июля, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
7 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
8 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
9 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
10 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
11 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20