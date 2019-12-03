В «Типографии» покажут фильм «33 слова о дизайне».

Лучшие современные дизайнеры, от Артемия Лебедева и Покраса Лампаса до команды «Яндекс», говорят о дизайне в России и вдохновляют по-новому взглянуть на нашу визуальную среду.

Что делает русский дизайн уникальным — кириллица, наше культурное наследие или даже суровый климат, в котором приходится работать? Почему дизайн без дизайна — это лучший дизайн, а у ореха плохой пользовательский интерфейс? Ответы — в фильме «33 слова о дизайне».



После просмотра пройдет открытая дискуссия с локальными героями дизайна:

Роман Устименко — архитектор нового городского пространства «Искра»;

— архитектор нового городского пространства «Искра»; Александр Миндрин — дизайнер, моушн-дизайнер, иллюстратор;

Олег Агафонов — дизайнер и co-founder студии графического дизайна YD Studio;

Катя Бузова — co-founder студии графического дизайна YD Studio.

Стоимость: 300 р.