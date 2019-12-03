33 слова о дизайне
В «Типографии» покажут фильм «33 слова о дизайне».
Лучшие современные дизайнеры, от Артемия Лебедева и Покраса Лампаса до команды «Яндекс», говорят о дизайне в России и вдохновляют по-новому взглянуть на нашу визуальную среду.
Что делает русский дизайн уникальным — кириллица, наше культурное наследие или даже суровый климат, в котором приходится работать? Почему дизайн без дизайна — это лучший дизайн, а у ореха плохой пользовательский интерфейс? Ответы — в фильме «33 слова о дизайне».
После просмотра пройдет открытая дискуссия с локальными героями дизайна:
- Роман Устименко — архитектор нового городского пространства «Искра»;
- Александр Миндрин — дизайнер, моушн-дизайнер, иллюстратор;
- Олег Агафонов — дизайнер и co-founder студии графического дизайна YD Studio;
- Катя Бузова — co-founder студии графического дизайна YD Studio.
Стоимость: 300 р.
Сегодня
|19:00
|Типография, культурный центр
Сегодня
|Типография, культурный центр
|
19:00
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽