TheatreHD: Настоящая комедия

Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 28.11.2019

Режиссер: Мэтью Уорчас

Актеры: Эндрю Скотт, Индира Варма, Энцо Чиленти, Сьюзи Тоас, Китти Арчер, Лиза Садови, Абдул Сэлис, Софи Томпсон

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 150 мин

Всё, что могло пойти не так, перед отъездом пойдёт не так – эту житейскую истину подтверждает история популярного актёра Гэрри Эссендина, который, кажется, превратился в магнит для неприятностей накануне своих гастролей в Африке. Этому самовлюблённому снобу на протяжении нескольких дней придётся выпутываться из своих любовных многоугольников и одновременно пытаться не утонуть в отчаянном страхе старения и одиночества. Эндрю Скотт во всём блеске своего комедийного таланта в компании с роскошным актёрским составом, включающим Энцо Чиленти, Индиру Варму и Софи Томпсон. Заглавие для своей комедии великий Ноэль Кауард взял из песенки Шута из «Двенадцатой ночи» Шекспира («Present mirth, hath present laughter»), смысл которой в том, что надо спешить радоваться жизни и любить, пока молод, в общем, «срывать день» по заветам Горация. Ирония состоит в том, что главный герой пьесы, во многом списанный драматургом с самого себя, уже не то чтобы молод – он балансирует на грани сорокалетия и переживает кризис среднего возраста со всеми сопутствующими ему страхами, отчаяньем, одиночеством и переоценкой ценностей. Даже в фамилии Эссендина заключена анаграмма слова «нужда» (Essendine – neediness), а первое название пьесы и вовсе было «Сладкая печаль». Режиссёр спектакля, художественный руководитель театра «Олд Вик» Мэттью Уорчас отталкивается от этой двойственности и находит в фарсовой комедии удивительную глубину и повод между уморительно смешными ситуациями и острыми шутками поговорить о серьезных вещах. Все действие разворачивается в квартире главного героя, начинаясь с утра, когда в постели Гэрри просыпается молодая поклонница, надеющаяся, что прошедшая ночь изменила его жизнь так же, как её. Но быстро обнаруживается, что проводить подобным образом ночи – это обычное дело для Эссендина. На протяжении недели до отъезда на гастроли в Африку он будет балансировать между богемным разгулом и отчаянной депрессией, пока его близкие и друзья – бывшая жена, менеджер, продюсер, – будут пытаться привести в порядок хаос его жизни (в меру своих представлений о порядке, конечно). Эндрю Скотт – безусловно, гвоздь постановки: он достойно продолжает ряд великих исполнителей Гэрри Эссендина, среди которых были Иэн МакКеллен и Саймон Каллоу. Чередуя нарциссические истерики и пугающее одиночество, Эндрю уравновешивает комичное тщеславие своего персонажа трогательной уязвимостью не желающего взрослеть Питера Пэна, и вызывает у зрителей не только взрывы хохота (а за львиную долю комедийных ситуаций в постановке ответственен именно его герой, даже когда он красноречиво молчит), но и тёплое сочувствие. Вся и отталкивающая, и притягательная противоречивость Гэрри раскрывается во взаимодействии с хороводом окружающих его близких и друзей: это и хладнокровная и язвительная бывшая жена актёра Лиз в исполнении утонченной Индиры Вармы; и заботливая секретарь Моника (Софи Томпсон), и взбалмошный молодой драматург Роланд (Люк Таллон), и театральный продюсер Хелен (в оригинале – Генри) в исполнении Сьюзи Тоас со своим пылким мужем Джо (в оригинале – роковая женщина Джоанна), которого играет Энцо Чиленти. Все эти непростые отношения, скандалы, столкновения и истерики разворачиваются в богемных интерьерах 30-х годов в стиле ар-деко, и (неожиданно) под музыку The Doors и The Shirelles, что ещё добавляет шарма этой удивительно нежной и остроумной постановке. Шарм в полной мере оценили британские критики, сплошь и рядом ставя в своих рецензиях спектаклю пять звёзд. Публика, конечно, тоже проголосовала «за», устроив спектаклю аншлаг в Лондоне. Всё вместе это означает, что «Настоящая комедия» – комедийный шедевр 2019 года и обязателен к просмотру всем поклонникам тонкого юмора и британских актёров.