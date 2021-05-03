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The Box

The Box

Страна:
Южная Корея, 2021
 
Премьера:
в РФ 13.05.2021
 
Режиссер:
Ян Джон-ун
  
Актеры:
Пак Чхан-ёль, Чо Даль-хван
  
Жанр:
драма, музыкальный, семейный
  
Продолжительноcть:
93 мин
  
Сбор в мире:
$550 125,00
 

Музыкальный фильм, главную роль в котором исполнил Пак Чхан-ёль из популярной корейской группы EXO, расскажет о начинающем певце Джихуне, который может петь только с коробкой на голове, и забытом музыкальном продюсере Минсу, ставящем успех превыше всего. Вместе они отправляются в чудесное музыкальное путешествие.

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15 мая, суббота
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