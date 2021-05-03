The Box
Страна:
Южная Корея, 2021
Премьера:
в РФ 13.05.2021
Режиссер:
Ян Джон-ун
Актеры:
Пак Чхан-ёль, Чо Даль-хван
Жанр:
драма, музыкальный, семейный
Продолжительноcть:
93 мин
Сбор в мире:
$550 125,00
Музыкальный фильм, главную роль в котором исполнил Пак Чхан-ёль из популярной корейской группы EXO, расскажет о начинающем певце Джихуне, который может петь только с коробкой на голове, и забытом музыкальном продюсере Минсу, ставящем успех превыше всего. Вместе они отправляются в чудесное музыкальное путешествие.
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15 мая, суббота
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16 мая, воскресенье
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17 мая, понедельник
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18 мая, вторник
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23 - 30 мая
29 мая, суббота 20:00
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15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
15 мая, суббота 19:00
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22 мая, суббота 19:00
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