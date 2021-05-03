Страна: Южная Корея, 2021

Премьера: в РФ 13.05.2021

Режиссер: Ян Джон-ун

Актеры: Пак Чхан-ёль, Чо Даль-хван

Жанр: драма, музыкальный, семейный

Продолжительноcть: 93 мин

Сбор в мире: $550 125,00

Музыкальный фильм, главную роль в котором исполнил Пак Чхан-ёль из популярной корейской группы EXO, расскажет о начинающем певце Джихуне, который может петь только с коробкой на голове, и забытом музыкальном продюсере Минсу, ставящем успех превыше всего. Вместе они отправляются в чудесное музыкальное путешествие.