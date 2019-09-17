Связанные миры

Страна: Япония, 2019

Премьера: в РФ 26.09.2019

Режиссер: Юхэй Сакураги

Актеры: Юки Кадзи, Маая Утида, Ёсики Накадзима, Саяка Сэнбонги, Аои Юки, Инори Минасэ

Жанр: аниме, фантастика, семейный

Продолжительноcть: 93 мин

Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблен в подругу детства Котори, а в другом они враги: он — повстанец Дзин, а она — деспотичная принцесса Котоко. Дзин знает, что гибель человека в одном мире означает и смерть его «двойника», поэтому перемещается в наш мир, чтобы убить Котори. Но Син не готов жертвовать своей любовью ради чужих конфликтов...