Свадебный год

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 21.11.2019

Режиссер: Роберт Лукетич

Актеры: Анна Кэмп, Дженна Дуан, Сара Хайланд, Грэйс Хельбиг, Кит Дэвид, Тайлер Джеймс Уильямс, Норин ДеВулф, Ванда Сайкс, Дарлин Фогел, Мэтт Шайвли

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 90 мин

Фотограф из Лос-Анджелеса Мара уверена, что семейная жизнь — это не для нее, даже после знакомства с привлекательным парнем Джеком, который готов к серьезным отношениям. Но Мара сможет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год.