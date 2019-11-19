Свадебный год
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 21.11.2019
Режиссер:
Роберт Лукетич
Актеры:
Анна Кэмп, Дженна Дуан, Сара Хайланд, Грэйс Хельбиг, Кит Дэвид, Тайлер Джеймс Уильямс, Норин ДеВулф, Ванда Сайкс, Дарлин Фогел, Мэтт Шайвли
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
90 мин
Фотограф из Лос-Анджелеса Мара уверена, что семейная жизнь — это не для нее, даже после знакомства с привлекательным парнем Джеком, который готов к серьезным отношениям. Но Мара сможет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год.
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 - 28 ноября
₽ Билеты: 590 ₽
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽