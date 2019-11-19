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Свадебный год

Свадебный год

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 21.11.2019
 
Режиссер:
Роберт Лукетич
  
Актеры:
Анна Кэмп, Дженна Дуан, Сара Хайланд, Грэйс Хельбиг, Кит Дэвид, Тайлер Джеймс Уильямс, Норин ДеВулф, Ванда Сайкс, Дарлин Фогел, Мэтт Шайвли
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Фотограф из Лос-Анджелеса Мара уверена, что семейная жизнь — это не для нее, даже после знакомства с привлекательным парнем Джеком, который готов к серьезным отношениям. Но Мара сможет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год.

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Сегодня
12:40 Киносити
20:45 Киносити
Завтра
12:40 Киносити
20:45 Киносити
23 ноября, суббота
12:40 Киносити
20:45 Киносити
24 ноября, воскресенье
12:40 Киносити
20:45 Киносити
25 ноября, понедельник
12:40 Киносити
20:45 Киносити
26 ноября, вторник
12:40 Киносити
20:45 Киносити
27 ноября, среда
12:40 Киносити
20:45 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Аффинаж
Купить билет
5 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
Купить билет
22 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Уроки вокала в творческой студии «Резонанс»
Купить билет
25 - 28 ноября
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 590 ₽
Три желания
Купить билет
22 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
Ольга Бузова
Купить билет
30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Черная курица и Подземное королевство
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29 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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