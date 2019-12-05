Щенячий патруль: Мегащенки и отважные птенцы
Страна:
США, Канада, 2019
Премьера:
в РФ 12.12.2019
Режиссер:
Чарльз Е. Бастьен, Билл Спирс
Актеры:
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
44 мин
Мегащенков ждут новые миссии: на этот раз у Цыпалетты появляются суперспособности! В Бухту Приключений возвращается Леди-Сорока, и празднование Дня колокола под угрозой. Но и это еще не все: Гарольд Хамдингер, в своих коварных стремлениях стать мэром, изобретает замораживающий луч. Мегащенкам придется его остановить, иначе замерзнет весь город. А еще вы увидите захватывающие приключения Отважных птенцов! Настала пора расправить крылья, ведь сегодня кадеты переходят на следующий уровень обучения. И пока все вокруг готовятся к праздничной церемонии, птенцы уже заводят моторы своих новых машин, которые пока не успели освоить. Смогут ли они справиться с этим заданием?
Сегодня
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 декабря, вторник
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 декабря, среда
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
24 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
25 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
23 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽