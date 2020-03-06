Счастье в конверте

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 12.03.2020

Режиссер: Светлана Суханова

Актеры: Федор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Евгений Капитонов

Жанр: мелодрама, семейный

Продолжительноcть: 103 мин

Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколении?, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любои? жизненнои? ситуации. В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном — о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще — секрет счастья скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!