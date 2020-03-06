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Счастье в конверте

Счастье в конверте

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.03.2020
 
Режиссер:
Светлана Суханова
  
Актеры:
Федор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Евгений Капитонов
  
Жанр:
мелодрама, семейный
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколении?, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любои? жизненнои? ситуации. В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном — о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще — секрет счастья скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!

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Касса
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Игра
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24 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Пилот
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10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Mgzavrebi
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12 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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