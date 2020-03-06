Счастье в конверте
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 12.03.2020
Режиссер:
Светлана Суханова
Актеры:
Федор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Евгений Капитонов
Жанр:
мелодрама, семейный
Продолжительноcть:
103 мин
Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколении?, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любои? жизненнои? ситуации. В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном — о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще — секрет счастья скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!
Сегодня
|10:10
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|10:10
|Киносити
|14:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|18:25
|Алмаз Синема
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:10
|Киносити
|14:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|18:25
|Алмаз Синема
14 марта, суббота
|10:10
|Киносити
|10:10
|Киносити
|14:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|18:25
|Алмаз Синема
15 марта, воскресенье
|10:10
|Киносити
|10:10
|Киносити
|14:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|18:20
|Алмаз Синема
|18:25
|Алмаз Синема
17 марта, вторник
|10:10
|Киносити
18 марта, среда
|10:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
18:20
18:25
|Киносити
|
10:10
10:10
14:10
18:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
18:20
18:25
|Киносити
|
10:10
10:10
14:10
18:10
14 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
18:20
18:25
|Киносити
|
10:10
10:10
14:10
18:10
15 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
18:20
18:25
|Киносити
|
10:10
10:10
14:10
18:10
16 марта, понедельник
|Киносити
|
10:10
10:10
14:10
18:10
17 марта, вторник
|Киносити
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10:10
18 марта, среда
|Киносити
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10:10
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
24 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
12 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽