Руби и Повелитель воды

Страна: Китай, 2018

Премьера: в РФ 27.09.2018

Режиссер: Дин Ши

Актеры: Лю Чуньянь, Чжан Лэй, Ван Ичэнь, Чжан Яохань

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 77 мин

Божья коровка по имени Руб живет в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды, они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну — Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!