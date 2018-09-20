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Руби и Повелитель воды

Руби и Повелитель воды

Страна:
Китай, 2018
 
Премьера:
в РФ 27.09.2018
 
Режиссер:
Дин Ши
  
Актеры:
Лю Чуньянь, Чжан Лэй, Ван Ичэнь, Чжан Яохань
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
77 мин
  

Божья коровка по имени Руб живет в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды, они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну — Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!

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