Руби и Повелитель воды
Страна:
Китай, 2018
Премьера:
в РФ 27.09.2018
Режиссер:
Дин Ши
Актеры:
Лю Чуньянь, Чжан Лэй, Ван Ичэнь, Чжан Яохань
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
77 мин
Божья коровка по имени Руб живет в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды, они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну — Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!
Сегодня
|12:10
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Завтра
|12:10
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|15:15
|Союз (Алексин)
29 сентября, суббота
|12:10
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|15:15
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30 сентября, воскресенье
|12:10
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1 октября, понедельник
|12:10
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|15:15
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2 октября, вторник
|12:10
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|15:15
|Союз (Алексин)
3 октября, среда
|12:10
|Союз (Алексин)
|15:15
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Союз (Алексин)
|
12:10
15:15
Завтра
|Союз (Алексин)
|
12:10
15:15
29 сентября, суббота
|Союз (Алексин)
|
12:10
15:15
30 сентября, воскресенье
|Союз (Алексин)
|
12:10
15:15
1 октября, понедельник
|Союз (Алексин)
|
12:10
15:15
2 октября, вторник
|Союз (Алексин)
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12:10
15:15
3 октября, среда
|Союз (Алексин)
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12:10
15:15