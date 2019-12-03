Рожденный после смерти

Страна: Канада, 2019

Премьера: в РФ 05.12.2019

Режиссер: Роуэн Этейл

Актеры: Ник Робинсон, Эми Райан, Грег Киннир, Брайан Кокс, Маргарет Куэлли, Коннор Джессап, Блайт Даннер, Яная Стефенс, Мена Массуд, Сара Аллен

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 96 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,3

Спустя пять лет после гибели старшеклассника Ронни Чейза, который разбился на машине в выпускной вечер, к его матери и брату приходит его школьная подруга Мелисса. Она уверяет, что ждет ребенка от Ронни. Недоверчивые родственники пытаются выяснить правду, которая оказывается страшнее всех предположений.