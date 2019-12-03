Рожденный после смерти
Страна:
Канада, 2019
Премьера:
в РФ 05.12.2019
Режиссер:
Роуэн Этейл
Актеры:
Ник Робинсон, Эми Райан, Грег Киннир, Брайан Кокс, Маргарет Куэлли, Коннор Джессап, Блайт Даннер, Яная Стефенс, Мена Массуд, Сара Аллен
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
96 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,3
Спустя пять лет после гибели старшеклассника Ронни Чейза, который разбился на машине в выпускной вечер, к его матери и брату приходит его школьная подруга Мелисса. Она уверяет, что ждет ребенка от Ронни. Недоверчивые родственники пытаются выяснить правду, которая оказывается страшнее всех предположений.
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8 декабря, воскресенье
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8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
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