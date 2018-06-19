Пятнадцатая весна
Военная драма, к/ст. им Горького, 1971 г. реж. И. Туманян, 86 мин.
15-летний романтик Саша мечтает о путешествиях и рыцарских подвигая во славу прекрасной дамы, одноклассницы Алены. Однако его невинные планы нарушает война. Чтобы внести свой вклад в борьбу с захватчиком, отважный парень становится помощником партизанского отряда. Он не догадывается, что совсем скоро предательский донос заманит его в фашистский капкан. Но и на допросах, смело смотря в лицо смерти благородный Саша не дрогнет, понимая, что эта пятнадцатая весна — последняя весна его жизни…
Сегодня
|16:00
|Майский
Завтра
|18:00
|Майский
26 июня, вторник
|17:00
|Майский
27 июня, среда
|17:00
|Майский
28 июня, четверг
|17:00
|Майский
29 июня, пятница
|17:00
|Майский