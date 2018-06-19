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Пятнадцатая весна

Пятнадцатая весна

Военная драма, к/ст. им Горького, 1971 г. реж. И. Туманян, 86 мин.

15-летний романтик Саша мечтает о путешествиях и рыцарских подвигая во славу прекрасной дамы, одноклассницы Алены. Однако его невинные планы нарушает война. Чтобы внести свой вклад в борьбу с захватчиком, отважный парень становится помощником партизанского отряда. Он не догадывается, что совсем скоро предательский донос заманит его в фашистский капкан. Но и на допросах, смело смотря в лицо смерти благородный Саша не дрогнет, понимая, что эта пятнадцатая весна — последняя весна его жизни…

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