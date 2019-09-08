Пункт назначения: Смайл

Страна: Норвегия, Канада, США, 2019

Премьера: в РФ 12.09.2019

Режиссер: Ларс Клевберг

Актеры: Кэтрин Прескотт, Тайлер Янг, Саманта Логан, Присцилла Квинтана, Кинэн Трэйси, Хавьер Ботет, Митч Пилледжи, Дави Сантос, Кэти Стивенс

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 88 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,19

В руки к нелюдимой старшекласснице Бёрд, работающей в антикварном магазине, попадает винтажный фотоаппарат Polaroid. Девушка тут же делает снимок коллеги, а позже подруга вытаскивает её на вечеринку, где все тоже очень любят фотографироваться. В этот же вечер Бёрд узнаёт, что парень из магазина мёртв, а когда погибает и хозяйка вечеринки, Бёрд начинает догадываться, кто умрёт следующим. Дьявольское устройство убивает любого, кто окажется на фотографии, сделанной с его помощью, и теперь группа подростков должна разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их всех.