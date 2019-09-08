Пункт назначения: Смайл
Страна:
Норвегия, Канада, США, 2019
Премьера:
в РФ 12.09.2019
Режиссер:
Ларс Клевберг
Актеры:
Кэтрин Прескотт, Тайлер Янг, Саманта Логан, Присцилла Квинтана, Кинэн Трэйси, Хавьер Ботет, Митч Пилледжи, Дави Сантос, Кэти Стивенс
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
88 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,19
В руки к нелюдимой старшекласснице Бёрд, работающей в антикварном магазине, попадает винтажный фотоаппарат Polaroid. Девушка тут же делает снимок коллеги, а позже подруга вытаскивает её на вечеринку, где все тоже очень любят фотографироваться. В этот же вечер Бёрд узнаёт, что парень из магазина мёртв, а когда погибает и хозяйка вечеринки, Бёрд начинает догадываться, кто умрёт следующим. Дьявольское устройство убивает любого, кто окажется на фотографии, сделанной с его помощью, и теперь группа подростков должна разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их всех.
Завтра
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, понедельник
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, вторник
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, среда
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
16 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
17 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
18 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00