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Пункт назначения: Смайл

Пункт назначения: Смайл

Страна:
Норвегия, Канада, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.09.2019
 
Режиссер:
Ларс Клевберг
  
Актеры:
Кэтрин Прескотт, Тайлер Янг, Саманта Логан, Присцилла Квинтана, Кинэн Трэйси, Хавьер Ботет, Митч Пилледжи, Дави Сантос, Кэти Стивенс
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
88 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,19
          
 

В руки к нелюдимой старшекласснице Бёрд, работающей в антикварном магазине, попадает винтажный фотоаппарат Polaroid. Девушка тут же делает снимок коллеги, а позже подруга вытаскивает её на вечеринку, где все тоже очень любят фотографироваться. В этот же вечер Бёрд узнаёт, что парень из магазина мёртв, а когда погибает и хозяйка вечеринки, Бёрд начинает догадываться, кто умрёт следующим. Дьявольское устройство убивает любого, кто окажется на фотографии, сделанной с его помощью, и теперь группа подростков должна разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их всех.

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