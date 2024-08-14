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Быстрее бегите забирать Ландыша домой!

Быстрее бегите забирать Ландыша домой!

Ландыш – перс. И кажется, что под его авторитетным взглядом вы вот-вот нырнете в прорубь несмотря на насморк, выучите английский и полюбите картошечку, даже если предпочитаете на ужин макароны.

Но несмотря на внешний вид, Ландыш добр. А иногда и труслив. Любит котят, уважителен к взрослым кошкам. Просто так не ругается. Детские садики не грабит. И вообще белый и пушистый.

Ландышу 3 года. Он кастрирован и обработан от паразитов.

Несмотря на породу, Ландыш не видел в жизни ничего хорошего. Может быть, вы ему покажете?

Находится в Новомосковске. Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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вчера, в 17:00 +3

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