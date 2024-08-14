Быстрее бегите забирать Ландыша домой!

Ландыш – перс. И кажется, что под его авторитетным взглядом вы вот-вот нырнете в прорубь несмотря на насморк, выучите английский и полюбите картошечку, даже если предпочитаете на ужин макароны.

Но несмотря на внешний вид, Ландыш добр. А иногда и труслив. Любит котят, уважителен к взрослым кошкам. Просто так не ругается. Детские садики не грабит. И вообще белый и пушистый.

Ландышу 3 года. Он кастрирован и обработан от паразитов.

Несмотря на породу, Ландыш не видел в жизни ничего хорошего. Может быть, вы ему покажете?

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