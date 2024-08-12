Погода 12 августа: в Туле пасмурно и дожди

Атмосферное давление немного ниже нормы.

В понедельник, 12 августа, в Тульской области будет облачно с прояснением. Кратковременный дождь (до 2,6 мм осадков), местами гроза.

Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха +19…+24°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.