«Майор Гром», косплей и актеры: как Тула на день стала Меккой для любителей комиксов

В минувшую субботу «Октава» стала настоящей Меккой для поклонников комиксов. В частности — фанатов серии «Майор Гром». Туляки могли лично пообщаться с актерским составом фильма «Майор Гром: Игра», купить рисунок у любимого комиксиста и познакомиться с местными художниками. Мы побывали на мероприятии и расскажем, как оно прошло.

Небольшая справка для тех, кто не в курсе, кто этот ваш «генерал Молния»:

«Майор Гром» — серия комиксов о майоре МВД по имени Игорь Гром. Комикс публиковался с 2012 по 2017 год российским издательством Bubble Comics.

В том же 2017 году стартовало продолжение оригинального комикса — серия «Игорь Гром».

Третью серию запустили в 2021 году под названием «Майор Игорь Гром».

Всего вышло четыре экранизации комикса: короткометражка «Майор Гром» (2017), полнометражные «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021), «Гром: Трудное детство» (2023) и последняя на сегодняшний день — «Майор Гром: Игра» (2024). С актерами этого фильма можно было встретиться в «Октаве».

Мы прибыли в «Октаву» позже: уже прошли мастер-класс «Как работает комикс» от художника Валентина Поткина. и встреча с издательством BUBBLE. К счастью для всех интересующихся, ключевые события фестиваля любезно записаны и выложены в сообществе «Октавы» в «ВКонтакте».

Мы не стали отчаиваться раньше времени и заглянули на мастер-класс «Рисуем майора Грома» от Евгения Борнякова. Опытный художник пошагово рассказал и показал, как строится человеческая фигура, поделился своими фишками и помог гостям фестиваля почувствовать себя настоящими комиксистами.

Наталья, 43 года — Я ехала ради этого мероприятия из Москвы. Я уже была на «BUBBLE Weekend» в Москве — там был всего один мастер-класс с Валентином Поткиным. Мне захотелось еще и еще, но в более уютной и спокойной обстановке. Я фанат серии «Майор Гром», но просто пообщаться с художниками мне тоже интересно: послушать, «как они дошли до жизни такой»! Тут насыщенная программа, очень интересно!

Выйдя из-за серых штор, мы попали на аллею авторов. Длинный-длинный стол, за которым неустанно трудятся художники, облепили почитатели «Грома»: кто-то просит автограф у иллюстраторов, кто-то покупает скетчи и рисунки на память, а кто-то с восхищением наблюдает за творческим процессом.

Есть среди приезжих художников и тулячка — Елизавета Валикова.

Елизавета Валикова (Moon Rabbit) — Рисую я с самого детства, особенно увлеклась этим в школе. В художественную школу я не поступила. Пошла по стопам самоучки. Зато закончила ТулГУ по специальности «Дизайн». Сейчас сотрудничаю с издательством BUBBLE, «Эксмо», «АСТ», «Феникс», беру частные заказы. В BUBBLE я являюсь основным художником линейки «Школа BUBBLE». Еще рисовала для них «Инок. Наследие», участвовала в «СоюзМультКомикс» (рисовала миленькую историю про котенка Гав), участвовала в создании сборника «Брат». В последний год мероприятия, которые проводятся по инициативе московских издательств, хорошо влияют на тульскую индустрию комиксов. Сегодня приехало очень много людей — это мне, как тулячке, очень приятно! На таких мероприятиях я могу не только продать мерч (мерч от англ. merch – сокращение от merchandise, т. е. «товар». Так называют продукцию, которая засчет узнаваемой атрибутики ассоциируется с известной личностью или организацией), но и познакомиться с новыми людьми, пообщаться с коллегами и приобрести деловые связи. Чем больше будет таких мероприятий, тем сильшее будет развиваться арт-сообщество и комикс-культура в нашем небольшом городе. Я думаю, что с помощью них молодежь может проявить себя: попробовать себя в косплее, видеомонтаже, рисунке, написании собственных историй.

Среди подростков выделяется высокий мужчина в футболке с Росомахой. Кажется, ему тоже нужен экземпляр «Майора Грома» с автографом. Но нет, это Роман Котков, главный редактор BUBBLE, креативный продюсер и сценарист кинолент «Майор Гром: Чумной доктор» и «Майор Гром: Игра».

Роман Котков — Тула — классный город, нам здесь нравится. «Октава» организует крутые мероприятия, поэтому нам приятно быть частью одного из таких. Сегодняшняя встреча нужна для того, чтобы показать людям, которые не интересуются комиксами, востребованность индустрии. А самим фанатам ничего заказывать не надо: нас здесь очень тепло приняли, у художников покупают скетчи (Скетч — быстрый рисунок, набросок, который может быть детализированным и цветным — Прим. авт.), все ждут актеров.

Следующее событие — лекция «Создание персонажа: от идеи до воплощения» от Анастасии «Phobs» Ким. Именно Анастасия создавала дизайн для антагонистов майора Грома. Один из них, кстати, гуляет по «Октаве» вместе со всеми и даже фоткается. А, это косплеер. Для тех, кто не знает, косплей — это перевоплощение в различных персонажей. Косплееры отыгрывают характер и передают пластику выбранного персонажа, переодеваются в его костюм, нередко шьют и создают одежду и атрибутику самостоятельно.

Сувилора, 28 лет:

— Это образ Сергея Разумовского из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Костюм мне обошелся в (примерно) 60 тысяч рублей, но он требует еще нескольких доработок. Сегодняшнее событие — большая радость для фанатов-туляков. Атмосфера уютная и комфортная, лекции информативные и совсем не «душные»! Я считаю, что все организовано на высшем уровне. Мне больше всего нравится маркет, аллея авторов. Ждем встречи с артистами!

В дальнем конце коридора расположился киоск BW Comix — тульского магазинчика комиксов. Мы поговорили с Пашей Красным — большим любителем рисованных историй и сотрудником «BW»:

Паша Красный — Я думаю, что сегодняшнее мероприятие практически никак не повлияет на тульскую индустрию комиксов. Чтобы что-то повлияло, оно должно происходить регулярно. Ивент (событие — Прим. авт.) прикольный, но он скорее повлияет только на популярность издательства BUBBLE. Все зависит от людей. Сегодня вот пришло много людей: значит, им это нужно и они готовы тратить на это деньги. Значит, нужно стараться для них, чтобы комиксы были — как минимум, упрощать к ним доступ. Всегда классно, когда людям что-то нужно и что-что нравится. Особенно учитывая то, что в России, как мне кажется, все старались делать сугубо функциональным. Комикс-культура, так как является в первую очередь визуальной, неплохо развивает художественное мышление и чувство прекрасного.

Фанаты есть не только у комиксов «Майор Гром», но и у экранизации. О своем существовании поклонники фильмов напомнили оглушающим визгом, который бывает только у восторженных девочек-подростков.

— Они идут! Смотри!

В «Октаву» неспешно вошли главные гости субботы: Матвей Лыков, Александр Сетейкин, Андрей Трушин. В рядах поклонников (а в подавляющем большинстве — поклонниц) началась восторженная суета: кто-то схватил заранее купленные цветы, кто-то побежал в раздевалку за подарками, а небольшая группа столпилась у самодельного плаката.

Создательницы проекта — Иса (в центре) и Саша (слева от Исы). Иса приехала в Тулу ради фестиваля BUBBLE из Нижнего Новгорода (с пересадкой в Москве). По пути сюда ей пришла идея нарисовать плакат — подарок для любимых актеров. Вместе с Сашей они распечатали плакат и собрали всех желающих. Участие приняли даже те, кто не смог приехать — весь вечер Саша старательно переписывала их пожелания на плакат от руки.

Еще немного ожидания, и вот он — час икс. Напротив библиотеки и лектория «Октавы» стала собираться толпа. Некоторые заняли свою очередь еще час-полтора назад и все это время стоически не сдвигались с места. Через 15 минут начнется автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром: Игра».

Нам удалось проскользнуть в лекторий. Следом за нами в святую святых проникли еще три фанатки — те, кто похитрее, зашли в лекторий через библиотеку, до которой никому не было дело. Сутолока по ту сторону стеклянных дверей сверлила троих счастливиц осуждающим взглядом.

Но стоило на горизонте появиться актерам в сопровождении Романа Коткова, как о «соперницах» тут же забыли. Толпа поприветствовала кумиров умиленным пищанием и многоголосым «Привет! Ура!»

А далее — рутинная, но приятная работа: на протяжении полутора часов любимцы публики ставили автографы, принимали подарки и общались с гостями «Октавы». За раз в лекторий пропускали только пять человек — чтобы не было давки. Несмотря скромную площадь рекреации и большое количество желающих заполучить автограф, фанаты «Майора Грома» вели себя прилично: не толкались, соблюдали очередь и мило беседовали.

Закончилась суббота с BUBBLE выступлениями Ника Брусковского и группы Super Collection Orchestra.