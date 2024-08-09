8 лучших комментариев: 2 августа - 9 августа

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Почему в Туле закрываются клубы и концертные площадки: где же будем зажигать?
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Где попробовать бабл-ти в Туле?
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В Алексине рыбаки выловили из Оки двухметрового сома
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Столбики на Калужском шоссе не помогли — все равно водители нарушают
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Рейд администрации: в Туле выписали штрафы любителям припарковаться на газонах
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Компания Никиты Михалкова снимает под Тулой исторический байопик: фоторепортаж Myslo
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Ольга Гремякова: «Сегодня каждый может ощутить заботу государства»
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Врачи Тульской областной клинической больницы проведут прием в Атриуме кремля
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