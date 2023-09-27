Принцесса и Руна времени

Премьера: 28.09.2023

Режиссер: Петр Кубик

Актеры: Наталия Германи, Марек Ламбора, Элишка Кршенкова, Ян Ревай, Симона Змрзла, Вероника Фрейманова, Роман Зах, Мартин Писаржик, Мартин Дейдар, Иржи Дворжак

Жанр: Приключение, Фэнтези, Комедия

Продолжительноcть: 115 минут

Ведьма Мюриэль наложила на принцессу Эллен и ее королевство мощное заклятие, которое должно исполниться на двадцатый день рождения, сразу после захода солнца. Чтобы спасти свое царство, принцесса должна раскрыть тайну временной петли, в которой она оказалась, пройти квест и победить черную магию.