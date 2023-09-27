Принцесса и Руна времени
Премьера:
28.09.2023
Режиссер:
Петр Кубик
Актеры:
Наталия Германи, Марек Ламбора, Элишка Кршенкова, Ян Ревай, Симона Змрзла, Вероника Фрейманова, Роман Зах, Мартин Писаржик, Мартин Дейдар, Иржи Дворжак
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия
Продолжительноcть:
115 минут
Ведьма Мюриэль наложила на принцессу Эллен и ее королевство мощное заклятие, которое должно исполниться на двадцатый день рождения, сразу после захода солнца. Чтобы спасти свое царство, принцесса должна раскрыть тайну временной петли, в которой она оказалась, пройти квест и победить черную магию.
Сегодня
|
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 сентября, суббота
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 октября, воскресенье
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 октября, понедельник
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 октября, вторник
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 октября, среда
|
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
30 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
1 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
2 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
16:20
3 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
16:20
4 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
25 сентября - 4 октября
26 сентября - 4 октября
19 августа - 4 октября
11 мая - 4 октября
24 сентября - 4 октября
21 сентября - 4 октября