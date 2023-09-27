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Принцесса и Руна времени

Принцесса и Руна времени

Премьера:
28.09.2023
 
Режиссер:
Петр Кубик
  
Актеры:
Наталия Германи, Марек Ламбора, Элишка Кршенкова, Ян Ревай, Симона Змрзла, Вероника Фрейманова, Роман Зах, Мартин Писаржик, Мартин Дейдар, Иржи Дворжак
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия
  
Продолжительноcть:
115 минут
  

Ведьма Мюриэль наложила на принцессу Эллен и ее королевство мощное заклятие, которое должно исполниться на двадцатый день рождения, сразу после захода солнца. Чтобы спасти свое царство, принцесса должна раскрыть тайну временной петли, в которой она оказалась, пройти квест и победить черную магию.

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