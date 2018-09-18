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Похитители носков

Похитители носков

Страна:
Словакия, Хорватия, Чехия, 2016
 
Премьера:
в РФ 27.09.2018
 
Режиссер:
Галина Миклинова
  
Актеры:
Криштоф Гадек, Давид Новотны, Ондржей Троян, Марек Тацлик, Татьяна Вильгельмова, Йозеф Шомр, Алес Найбрт, Матей Рупперт
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

Куда же постоянно пропадают носки? Оказывается, существуют маленькие существа — носкоеды. Они обитают в каждом доме и проворачивают самые необычные дела, пока все спят или никого нет дома. Они умеют скрываться, как хамелеоны, и умыкать по одному носку из пары. Еще они помогают своим собратьям, которые оказались в беде, и обладают чуткостью и добротой.

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