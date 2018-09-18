Похитители носков
Страна:
Словакия, Хорватия, Чехия, 2016
Премьера:
в РФ 27.09.2018
Режиссер:
Галина Миклинова
Актеры:
Криштоф Гадек, Давид Новотны, Ондржей Троян, Марек Тацлик, Татьяна Вильгельмова, Йозеф Шомр, Алес Найбрт, Матей Рупперт
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
86 мин
Куда же постоянно пропадают носки? Оказывается, существуют маленькие существа — носкоеды. Они обитают в каждом доме и проворачивают самые необычные дела, пока все спят или никого нет дома. Они умеют скрываться, как хамелеоны, и умыкать по одному носку из пары. Еще они помогают своим собратьям, которые оказались в беде, и обладают чуткостью и добротой.
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14:50
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12:25
16:10
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|Алмаз Синема
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14:50
|ДКЖкино
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12:25
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