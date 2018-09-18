Похитители носков

Страна: Словакия, Хорватия, Чехия, 2016

Премьера: в РФ 27.09.2018

Режиссер: Галина Миклинова

Актеры: Криштоф Гадек, Давид Новотны, Ондржей Троян, Марек Тацлик, Татьяна Вильгельмова, Йозеф Шомр, Алес Найбрт, Матей Рупперт

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 86 мин

Куда же постоянно пропадают носки? Оказывается, существуют маленькие существа — носкоеды. Они обитают в каждом доме и проворачивают самые необычные дела, пока все спят или никого нет дома. Они умеют скрываться, как хамелеоны, и умыкать по одному носку из пары. Еще они помогают своим собратьям, которые оказались в беде, и обладают чуткостью и добротой.