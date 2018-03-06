Ограбление в ураган

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 08.03.2018

Режиссер: Роб Коэн

Актеры: Тоби Кеббелл, Мэгги Грэйс, Райан Квантен, Ралф Айнесон, Мелисса Болона, Бен Кросс, Джэми Эндрю Катлер, Кристиан Райан Контрерас, Эд Бирч

Жанр: экшен

Продолжительноcть: 102 мин

Бюджет: $35 000 000,00

На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием. Но когда разбушевавшийся ураган усиливается до смертельно опасной Категории 5, тщательно продуманный план ограбления века трещит по швам...