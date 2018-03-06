Ограбление в ураган
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 08.03.2018
Режиссер:
Роб Коэн
Актеры:
Тоби Кеббелл, Мэгги Грэйс, Райан Квантен, Ралф Айнесон, Мелисса Болона, Бен Кросс, Джэми Эндрю Катлер, Кристиан Райан Контрерас, Эд Бирч
Жанр:
экшен
Продолжительноcть:
102 мин
Бюджет:
$35 000 000,00
На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием. Но когда разбушевавшийся ураган усиливается до смертельно опасной Категории 5, тщательно продуманный план ограбления века трещит по швам...
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