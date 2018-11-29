Страна: Италия, США

Премьера: 29.11.2018

Режиссер: Лука Гуаданьино

Актеры: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец, Миа Гот, Джессика Харпер, Сильви Тестю, Ангела Винклер, Малгожата Беля, Ингрид Кавен, Елена Фокина, Дорис Хик, Ванда Каприоло, Алек Век, Фабриция Сакки

Жанр: Триллер, Фэнтези, Ужасы

Продолжительноcть: 152 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.60

Талантливая американская балерина приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.