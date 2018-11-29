Суспирия
Страна:
Италия, США
Премьера:
29.11.2018
Режиссер:
Лука Гуаданьино
Актеры:
Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец, Миа Гот, Джессика Харпер, Сильви Тестю, Ангела Винклер, Малгожата Беля, Ингрид Кавен, Елена Фокина, Дорис Хик, Ванда Каприоло, Алек Век, Фабриция Сакки
Жанр:
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Продолжительноcть:
152 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.60
Талантливая американская балерина приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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