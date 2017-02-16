Одноклассницы: Новый поворот

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 23.02.2017

Режиссер: Дмитрий Суворов

Актеры: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина, Ольга Кузьмина, Арарат Кещян, Илья Любимов, Антон Макарский, Денис Косяков, Дмитрий Хрусталев, Ян Цапник

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 80 мин

Продолжение комедии 2016 года «Одноклассницы». Спустя год после свадьбы Кати обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши. Но, как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучшие подруги спасти свадьбу Даши?