Одноклассницы: Новый поворот
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 23.02.2017
Режиссер:
Дмитрий Суворов
Актеры:
Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина, Ольга Кузьмина, Арарат Кещян, Илья Любимов, Антон Макарский, Денис Косяков, Дмитрий Хрусталев, Ян Цапник
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
80 мин
Продолжение комедии 2016 года «Одноклассницы». Спустя год после свадьбы Кати обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши. Но, как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучшие подруги спасти свадьбу Даши?
Сегодня
Завтра
1 марта, среда
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
10:30
16:10
19:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
19:00
|ДК Белёва
|
10:30
16:10
19:40
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
10:00
13:10
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:40
20:25
|Киносити
|
14:10
17:50
21:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Киреевский ГДК
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
|Химик (Ефремов)
|
10:00
15:30
19:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:30
16:10
19:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:10
20:40
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
10:30
16:10
19:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
19:00
|ДК Белёва
|
10:30
16:10
19:40
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
10:00
13:10
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:40
20:25
|Киносити
|
14:10
17:50
21:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Киреевский ГДК
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
|Химик (Ефремов)
|
10:00
15:30
19:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:30
16:10
19:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:10
20:40
1 марта, среда
|Азимут (Богородицк)
|
10:30
16:10
19:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
19:00
|ДК Белёва
|
10:30
16:10
19:40
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
10:00
13:10
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:40
20:25
|Киносити
|
14:10
17:50
21:30
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Киреевский ГДК
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
|Химик (Ефремов)
|
10:00
15:30
19:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
10:00
13:40
15:10
16:40
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:30
16:10
19:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:10
20:40