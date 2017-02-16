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Одноклассницы: Новый поворот

Одноклассницы: Новый поворот

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 23.02.2017
 
Режиссер:
Дмитрий Суворов
  
Актеры:
Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина, Ольга Кузьмина, Арарат Кещян, Илья Любимов, Антон Макарский, Денис Косяков, Дмитрий Хрусталев, Ян Цапник
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

 

Продолжение комедии 2016 года «Одноклассницы». Спустя год после свадьбы Кати обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши. Но, как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучшие подруги спасти свадьбу Даши?

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Сегодня
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Родина (Ясногорск)
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Химик (Ефремов)
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:30 ДК Белёва
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:30 Азимут (Богородицк)
12:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
13:10 Юность (Узловая)
13:40 Синема 3D (Кимовск)
13:40 Кинотеатр Венёва
13:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:40 Киреевский ГДК
13:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:40 Родина (Ясногорск)
13:40 Новая Заря (Плавск)
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:10 Кинотеатр Венёва
15:10 Родина (Ясногорск)
15:10 Киреевский ГДК
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 Новая Заря (Плавск)
15:30 Химик (Ефремов)
16:10 Азимут (Богородицк)
16:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:10 ДК Белёва
16:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:40 Киреевский ГДК
16:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:40 Синема 3D (Кимовск)
16:40 Кинотеатр Венёва
16:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:40 Родина (Ясногорск)
16:40 Новая Заря (Плавск)
17:50 Киносити
19:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:10 Химик (Ефремов)
19:40 ДК Белёва
19:40 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:40 Азимут (Богородицк)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:25 Иллизиум (Новомосковск)
20:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:40 Юность (Узловая)
21:30 Киносити
Завтра
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Родина (Ясногорск)
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Химик (Ефремов)
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:30 ДК Белёва
10:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:30 Азимут (Богородицк)
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
13:10 Юность (Узловая)
13:40 Синема 3D (Кимовск)
13:40 Кинотеатр Венёва
13:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:40 Киреевский ГДК
13:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:40 Родина (Ясногорск)
13:40 Новая Заря (Плавск)
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:10 Кинотеатр Венёва
15:10 Родина (Ясногорск)
15:10 Киреевский ГДК
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 Новая Заря (Плавск)
15:30 Химик (Ефремов)
16:10 Азимут (Богородицк)
16:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:10 ДК Белёва
16:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:40 Киреевский ГДК
16:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:40 Синема 3D (Кимовск)
16:40 Кинотеатр Венёва
16:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:40 Родина (Ясногорск)
16:40 Новая Заря (Плавск)
17:50 Киносити
19:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:10 Химик (Ефремов)
19:40 ДК Белёва
19:40 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:40 Азимут (Богородицк)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:25 Иллизиум (Новомосковск)
20:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:40 Юность (Узловая)
21:30 Киносити
1 марта, среда
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Родина (Ясногорск)
10:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 Химик (Ефремов)
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 Синема 3D (Кимовск)
10:00 Киреевский ГДК
10:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 Новая Заря (Плавск)
10:30 ДК Белёва
10:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:30 Азимут (Богородицк)
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
13:10 Юность (Узловая)
13:40 Синема 3D (Кимовск)
13:40 Кинотеатр Венёва
13:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:40 Киреевский ГДК
13:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:40 Родина (Ясногорск)
13:40 Новая Заря (Плавск)
14:10 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:10 Кинотеатр Венёва
15:10 Родина (Ясногорск)
15:10 Киреевский ГДК
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 Новая Заря (Плавск)
15:30 Химик (Ефремов)
16:10 Азимут (Богородицк)
16:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:10 ДК Белёва
16:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:40 Киреевский ГДК
16:40 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:40 Синема 3D (Кимовск)
16:40 Кинотеатр Венёва
16:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:40 Родина (Ясногорск)
16:40 Новая Заря (Плавск)
17:50 Киносити
19:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:10 Химик (Ефремов)
19:40 ДК Белёва
19:40 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:40 Азимут (Богородицк)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:25 Иллизиум (Новомосковск)
20:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:40 Юность (Узловая)
21:30 Киносити
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