Однажды в... Голливуде

Страна: США, Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 08.08.2019

Режиссер: Квентин Тарантино

Актеры: Марго Робби, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Дэймон Херриман, Майк Мо, Аль Пачино

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 161 мин

Бюджет: $90 000 000,00

Сбор в мире: $344 639 032,00

Сбор в России: $16 937 285,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,71

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.