Однажды в... Голливуде
Страна:
США, Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 08.08.2019
Режиссер:
Квентин Тарантино
Актеры:
Марго Робби, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Дэймон Херриман, Майк Мо, Аль Пачино
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
161 мин
Бюджет:
$90 000 000,00
Сбор в мире:
$344 639 032,00
Сбор в России:
$16 937 285,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,71
Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
12 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
20 - 24 марта
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽