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Однажды в... Голливуде

Однажды в... Голливуде

Страна:
США, Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 08.08.2019
 
Режиссер:
Квентин Тарантино
  
Актеры:
Марго Робби, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Дэймон Херриман, Майк Мо, Аль Пачино
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
161 мин
  
Бюджет:
$90 000 000,00
  
Сбор в мире:
$344 639 032,00
 
Сбор в России:
$16 937 285,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,71
          
 

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

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