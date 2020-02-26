Очень женские истории

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 05.03.2020

Режиссер: Наташа Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева, Антон Бильжо

Актеры: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Любовь Толкалина, Полина Виторган

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 97 мин

Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.