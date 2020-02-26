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Очень женские истории

Очень женские истории

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 05.03.2020
 
Режиссер:
Наташа Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева, Антон Бильжо
  
Актеры:
Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Любовь Толкалина, Полина Виторган
  
Жанр:
мелодрама, комедия
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

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Сегодня
19:55 ДКЖ Кино
Завтра
19:55 ДКЖ Кино
7 марта, суббота
19:55 ДКЖ Кино
8 марта, воскресенье
19:55 ДКЖ Кино
9 марта, понедельник
19:55 ДКЖ Кино
10 марта, вторник
19:55 ДКЖ Кино
11 марта, среда
19:55 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
FORTISSIMO
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12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Ла Нэт
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7 марта, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Сказки детского мира
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21 марта, суббота 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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