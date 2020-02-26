Очень женские истории
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 05.03.2020
Режиссер:
Наташа Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева, Антон Бильжо
Актеры:
Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Любовь Толкалина, Полина Виторган
Жанр:
мелодрама, комедия
Продолжительноcть:
97 мин
Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.
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