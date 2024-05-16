Обитель страха
Премьера:
16.05.2024
Режиссер:
Алек Тибальди
Актеры:
Эшли Джадд, Кэти Дуглас, Ашер Энджел, Сара Пиджон, Кристина Уэбе, Эдвард Балабан
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
18+
Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.
25 августа, воскресенье 00:00
15 - 21 августа