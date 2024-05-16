Обитель страха

Премьера: 16.05.2024

Режиссер: Алек Тибальди

Актеры: Эшли Джадд, Кэти Дуглас, Ашер Энджел, Сара Пиджон, Кристина Уэбе, Эдвард Балабан

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 86 минут

Возрастные ограничения: 18+

Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.