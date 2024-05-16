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Обитель страха

Обитель страха

Премьера:
16.05.2024
 
Режиссер:
Алек Тибальди
  
Актеры:
Эшли Джадд, Кэти Дуглас, Ашер Энджел, Сара Пиджон, Кристина Уэбе, Эдвард Балабан
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
86 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.

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