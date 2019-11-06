Новогодний ремонт

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 07.11.2019

Режиссер: Артур Пинхасов

Актеры: Зоя Бербер, Сергей Комаров, Артем Осипов, Эрик Бигуля, Исмаил Коне, Ирина Розанова, Вита Корниенко, Данил Стеклов, Макар Запорожский, Вадим Галыгин

Жанр: комедия, мелодрама, семейный

Продолжительноcть: 83 мин

Пришли как-то русский, еврей и армянин к Маргарите с ремонтом помочь. Но тут сюрпризом приехал американец. И не просто приехал, а с предложением жениться. И не просто американец, а афроамериканец. Русский депутат, учитель-еврей и армянин-владелец ресторана — все четко решают: Маргариту в США отпускать нельзя! Пусть это будет не просто, но русские ведь просто так не сдаются.