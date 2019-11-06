афиша
афиша
Регистрация
Новогодний ремонт

Новогодний ремонт

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.11.2019
 
Режиссер:
Артур Пинхасов
  
Актеры:
Зоя Бербер, Сергей Комаров, Артем Осипов, Эрик Бигуля, Исмаил Коне, Ирина Розанова, Вита Корниенко, Данил Стеклов, Макар Запорожский, Вадим Галыгин
  
Жанр:
комедия, мелодрама, семейный
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Пришли как-то русский, еврей и армянин к Маргарите с ремонтом помочь. Но тут сюрпризом приехал американец. И не просто приехал, а с предложением жениться. И не просто американец, а афроамериканец. Русский депутат, учитель-еврей и армянин-владелец ресторана — все четко решают: Маргариту в США отпускать нельзя! Пусть это будет не просто, но русские ведь просто так не сдаются.

Купить билет
Сегодня
20:45 Киносити
Завтра
20:45 Киносити
00:10 Киносити
9 ноября, суббота
20:45 Киносити
00:10 Киносити
10 ноября, воскресенье
20:45 Киносити
00:10 Киносити
11 ноября, понедельник
20:45 Киносити
00:10 Киносити
12 ноября, вторник
20:45 Киносити
00:10 Киносити
13 ноября, среда
20:45 Киносити
00:10 Киносити
14 ноября, четверг
00:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
CATHARSIS
Купить билет
1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
Купить билет
17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Хочу купить вашего мужа
Купить билет
5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Gayazov$ Brother$
Купить билет
7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Основы дизайна интерьера: термопечать на ткани
Купить билет
9 ноября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.