Новогодний ремонт
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 07.11.2019
Режиссер:
Артур Пинхасов
Актеры:
Зоя Бербер, Сергей Комаров, Артем Осипов, Эрик Бигуля, Исмаил Коне, Ирина Розанова, Вита Корниенко, Данил Стеклов, Макар Запорожский, Вадим Галыгин
Жанр:
комедия, мелодрама, семейный
Продолжительноcть:
83 мин
Пришли как-то русский, еврей и армянин к Маргарите с ремонтом помочь. Но тут сюрпризом приехал американец. И не просто приехал, а с предложением жениться. И не просто американец, а афроамериканец. Русский депутат, учитель-еврей и армянин-владелец ресторана — все четко решают: Маргариту в США отпускать нельзя! Пусть это будет не просто, но русские ведь просто так не сдаются.
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