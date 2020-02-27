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Невидимая жизнь Эвридики

Невидимая жизнь Эвридики

Страна:
Бразилия, Германия, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.03.2020
 
Режиссер:
Карим Айнуз
  
Актеры:
Фернанда Монтенегро, Карол Дуарте, Жулия Стокклер, Грегориу Дювивьер, Мария Маноэла, Марсио Вито, Флавио Баураки, Кристина Перейра
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
139 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,39
          
 

Рио-де-Жанейро, 1950 год. Эвридика и Гида — две сестры не разлей вода. Одной 18, другой 20, и они живут вместе со своими консервативными родителями. Несмотря на традиционное воспитание, каждая лелеет свою мечту. Эвридика хочет стать известной пианисткой. Гида ищет настоящую любовь. Внезапно события принимают драматический характер: отец разлучает сестер. Живя каждая своей жизнью, они не теряют надежды обрести друг друга вновь.

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Сегодня
21:30 ДКЖ Кино
Завтра
21:30 ДКЖ Кино
14 марта, суббота
21:30 ДКЖ Кино
15 марта, воскресенье
21:30 ДКЖ Кино
16 марта, понедельник
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17 марта, вторник
21:30 ДКЖ Кино
18 марта, среда
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Расписание на все дни
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Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)
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1 апреля, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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