Невидимая жизнь Эвридики
Страна:
Бразилия, Германия, 2019
Премьера:
в РФ 05.03.2020
Режиссер:
Карим Айнуз
Актеры:
Фернанда Монтенегро, Карол Дуарте, Жулия Стокклер, Грегориу Дювивьер, Мария Маноэла, Марсио Вито, Флавио Баураки, Кристина Перейра
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
139 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,39
Рио-де-Жанейро, 1950 год. Эвридика и Гида — две сестры не разлей вода. Одной 18, другой 20, и они живут вместе со своими консервативными родителями. Несмотря на традиционное воспитание, каждая лелеет свою мечту. Эвридика хочет стать известной пианисткой. Гида ищет настоящую любовь. Внезапно события принимают драматический характер: отец разлучает сестер. Живя каждая своей жизнью, они не теряют надежды обрести друг друга вновь.
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