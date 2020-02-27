Невидимая жизнь Эвридики

Страна: Бразилия, Германия, 2019

Премьера: в РФ 05.03.2020

Режиссер: Карим Айнуз

Актеры: Фернанда Монтенегро, Карол Дуарте, Жулия Стокклер, Грегориу Дювивьер, Мария Маноэла, Марсио Вито, Флавио Баураки, Кристина Перейра

Жанр: драма

Продолжительноcть: 139 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,39

Рио-де-Жанейро, 1950 год. Эвридика и Гида — две сестры не разлей вода. Одной 18, другой 20, и они живут вместе со своими консервативными родителями. Несмотря на традиционное воспитание, каждая лелеет свою мечту. Эвридика хочет стать известной пианисткой. Гида ищет настоящую любовь. Внезапно события принимают драматический характер: отец разлучает сестер. Живя каждая своей жизнью, они не теряют надежды обрести друг друга вновь.