(НЕ)идеальный мужчина

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 16.01.2020

Режиссер: Марюс Вайсберг

Актеры: Егор Крид, Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина, Валерия Старченкова, Юлиана Богомолова, Вера Островская, Александра Легацкая

Жанр: комедия, фантастика, семейный

Продолжительноcть: 89 мин

Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как... влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям...