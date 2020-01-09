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(НЕ)идеальный мужчина

(НЕ)идеальный мужчина

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 16.01.2020
 
Режиссер:
Марюс Вайсберг
  
Актеры:
Егор Крид, Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина, Валерия Старченкова, Юлиана Богомолова, Вера Островская, Александра Легацкая
  
Жанр:
комедия, фантастика, семейный
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

 

Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как... влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям...

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