Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 27.02.2020

Режиссер: Егор Кончаловский

Актеры: Иван Архангельский, Виталий Кищенко, Александр Балуев, Степан Лапин, Федор Бавтриков

Жанр: приключения, триллер

Продолжительноcть: 99 мин

Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, он не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотиться еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.