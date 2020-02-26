На Луне
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 27.02.2020
Режиссер:
Егор Кончаловский
Актеры:
Иван Архангельский, Виталий Кищенко, Александр Балуев, Степан Лапин, Федор Бавтриков
Жанр:
приключения, триллер
Продолжительноcть:
99 мин
Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, он не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотиться еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.
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3 марта, вторник
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4 марта, среда
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4 марта, среда
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19:55
26 марта, четверг 19:00
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28 марта, суббота 19:00
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18 апреля, суббота 20:00
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14 марта, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽