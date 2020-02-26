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На Луне

На Луне

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 27.02.2020
 
Режиссер:
Егор Кончаловский
  
Актеры:
Иван Архангельский, Виталий Кищенко, Александр Балуев, Степан Лапин, Федор Бавтриков
  
Жанр:
приключения, триллер
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, он не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотиться еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.

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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Папа
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28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3700 ₽
Нейромонах Феофан
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18 апреля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
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15 марта, воскресенье 18:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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