МУЛЬТ в кино. Выпуск №75. Волшебные истории

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 12.05.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 46 мин

В 75-м выпуске зрители увидят сразу пять новых серий российских мультфильмов. Смотрите свежие эпизоды сериалов «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».