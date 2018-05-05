МУЛЬТ в кино. Выпуск №75. Волшебные истории
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 12.05.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
46 мин
В 75-м выпуске зрители увидят сразу пять новых серий российских мультфильмов. Смотрите свежие эпизоды сериалов «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».
Сегодня
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|ДК Белёва
|10:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
Завтра
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|ДК Белёва
|10:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14 мая, понедельник
|10:35
|ДКЖкино
15 мая, вторник
|10:35
|ДКЖкино
16 мая, среда
|10:35
|ДКЖкино
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:10
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Стрела (Дубна)
|
10:00
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:10
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Стрела (Дубна)
|
10:00
14 мая, понедельник
|ДКЖкино
|
10:35
15 мая, вторник
|ДКЖкино
|
10:35
16 мая, среда
|ДКЖкино
|
10:35