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Мотылек

Мотылек

Страна:
США, Испания, Чехия, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.09.2018
 
Режиссер:
Михаэль Ноер
  
Актеры:
Чарли Ханнэм, Рами Малек, Томми Флэнаган, Роланд Мюллер, Ив Хьюсон, Кристофер Фэйрбэнк, Майкл Сока, Брайан Вернел, Йен Битти
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
133 мин
  

Авантюрист по прозвищу Мотылек получает пожизненный срок в тюрьме для особо опасных преступников — за убийство, которого он не совершал. Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днем заключения, лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести свободу.

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