Страна: США, Испания, Чехия, 2017

Премьера: в РФ 27.09.2018

Режиссер: Михаэль Ноер

Актеры: Чарли Ханнэм, Рами Малек, Томми Флэнаган, Роланд Мюллер, Ив Хьюсон, Кристофер Фэйрбэнк, Майкл Сока, Брайан Вернел, Йен Битти

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 133 мин

Авантюрист по прозвищу Мотылек получает пожизненный срок в тюрьме для особо опасных преступников — за убийство, которого он не совершал. Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днем заключения, лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести свободу.