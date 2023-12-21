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Мастер и Маргарита

Мастер и Маргарита

Премьера:
25.01.2024
 
Режиссер:
Михаил Локшин
  
Актеры:
Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Данил Стеклов, Евгений Князев, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Николай Шрайбер, Яна Сексте, Софья Синицына, Аркадий Коваль
  
Жанр:
Фэнтези, Экранизация, Драматический
  
Продолжительноcть:
157 минут
  

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Сегодня
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:20
Алмаз Синема
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
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Иллизиум (Новомосковск)
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Кинотеатр (Суворов)
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Алмаз Синема
14:30
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
15:50
Иллизиум (Новомосковск)
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
17:10
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Люксор Тула
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
19:50
Люксор Тула
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
20:50
Люксор Тула
21:05
Иллизиум (Новомосковск)
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Синема Стар
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:20
Алмаз Синема
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
11:20
Синема Стар
11:25
Иллизиум (Новомосковск)
11:55
Кинотеатр (Суворов)
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Алмаз Синема
14:30
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
15:50
Иллизиум (Новомосковск)
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
17:10
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Люксор Тула
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Стар
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Люксор Тула
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
20:50
Люксор Тула
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05
Иллизиум (Новомосковск)
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Синема Стар
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, суббота
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Синема Стар
11:20
Люксор Тула
11:55
Кинотеатр (Суворов)
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
14:15
Алмаз Синема
14:30
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Люксор Тула
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:50
Люксор Тула
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
20:50
Люксор Тула
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Синема Стар
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, воскресенье
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
11:20
Синема Стар
11:55
Кинотеатр (Суворов)
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
14:15
Алмаз Синема
14:30
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
17:10
Алмаз Синема
17:40
Люксор Тула
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
19:50
Люксор Тула
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
20:50
Люксор Тула
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, понедельник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Синема Стар
11:20
Люксор Тула
11:55
Кинотеатр (Суворов)
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
14:15
Алмаз Синема
14:30
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
17:10
Алмаз Синема
17:40
Люксор Тула
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Люксор Тула
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Алмаз Синема
20:50
Люксор Тула
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 января, вторник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:20
Алмаз Синема
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Синема Стар
11:20
Люксор Тула
11:55
Кинотеатр (Суворов)
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
14:15
Алмаз Синема
14:30
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Алмаз Синема
17:40
Люксор Тула
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Люксор Тула
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Алмаз Синема
20:50
Люксор Тула
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 января, среда
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:20
Алмаз Синема
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Синема Стар
11:20
Люксор Тула
11:55
Кинотеатр (Суворов)
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
14:15
Алмаз Синема
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Люксор Тула
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
17:10
Алмаз Синема
17:40
Люксор Тула
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Люксор Тула
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Алмаз Синема
20:50
Люксор Тула
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Сокровища партизанского леса
4 мая - 3 февраля 2023
Майский
Тайна едкого дыма
27 декабря - 31 января 2023
Люксор Тула
Объектив
19 августа - 31 января 2023
Люксор Тула
Из глубины
18 - 31 января
Иллизиум (Новомосковск)
Присцилла: Элвис и я
25 - 31 января
Люксор Тула
Армия мертвых в Пусане
25 - 31 января
Алмаз Синема
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