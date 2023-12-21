Мастер и Маргарита
Премьера:
25.01.2024
Режиссер:
Михаил Локшин
Актеры:
Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Данил Стеклов, Евгений Князев, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Николай Шрайбер, Яна Сексте, Софья Синицына, Аркадий Коваль
Жанр:
Фэнтези, Экранизация, Драматический
Продолжительноcть:
157 минут
Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
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Сегодня
Завтра
27 января, суббота
28 января, воскресенье
29 января, понедельник
30 января, вторник
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