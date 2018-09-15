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Лондонские поля

Лондонские поля

Страна:
Великобритания, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 20.09.2018
 
Режиссер:
Мэтью Каллен
  
Актеры:
Эмбер Хёрд, Кара Делевинь, Джемма Чан, Билли Боб Торнтон, Джейми Александер, Джейсон Айзекс, Тео Джеймс, Джим Стёрджесс, Лили Коул, Генри Гаррет
  
Жанр:
триллер, криминал
  
Продолжительноcть:
108 мин
  
Бюджет:
$8 000 000,00
  

Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей...

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