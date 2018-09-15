Лондонские поля

Страна: Великобритания, США, 2018

Премьера: в РФ 20.09.2018

Режиссер: Мэтью Каллен

Актеры: Эмбер Хёрд, Кара Делевинь, Джемма Чан, Билли Боб Торнтон, Джейми Александер, Джейсон Айзекс, Тео Джеймс, Джим Стёрджесс, Лили Коул, Генри Гаррет

Жанр: триллер, криминал

Продолжительноcть: 108 мин

Бюджет: $8 000 000,00

Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей...