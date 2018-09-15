Лондонские поля
Страна:
Великобритания, США, 2018
Премьера:
в РФ 20.09.2018
Режиссер:
Мэтью Каллен
Актеры:
Эмбер Хёрд, Кара Делевинь, Джемма Чан, Билли Боб Торнтон, Джейми Александер, Джейсон Айзекс, Тео Джеймс, Джим Стёрджесс, Лили Коул, Генри Гаррет
Жанр:
триллер, криминал
Продолжительноcть:
108 мин
Бюджет:
$8 000 000,00
Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей...
Сегодня
|14:10
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:40
|ДКЖкино
|22:50
|Киносити
Завтра
|14:10
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:40
|ДКЖкино
|22:50
|Киносити
22 сентября, суббота
|14:10
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:40
|ДКЖкино
|22:50
|Киносити
23 сентября, воскресенье
|14:10
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:40
|ДКЖкино
|22:50
|Киносити
24 сентября, понедельник
|14:10
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:40
|ДКЖкино
|22:50
|Киносити
25 сентября, вторник
|14:10
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:40
|ДКЖкино
|22:50
|Киносити
26 сентября, среда
|14:10
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:25
|Алмаз Синема
|19:40
|ДКЖкино
|22:50
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
19:25
|ДКЖкино
|
19:40
|Киносити
|
14:10
18:20
22:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
19:25
|ДКЖкино
|
19:40
|Киносити
|
14:10
18:20
22:50
22 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
19:25
|ДКЖкино
|
19:40
|Киносити
|
14:10
18:20
22:50
23 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
19:25
|ДКЖкино
|
19:40
|Киносити
|
14:10
18:20
22:50
24 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
19:25
|ДКЖкино
|
19:40
|Киносити
|
14:10
18:20
22:50
25 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
19:25
|ДКЖкино
|
19:40
|Киносити
|
14:10
18:20
22:50
26 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
19:25
|ДКЖкино
|
19:40
|Киносити
|
14:10
18:20
22:50