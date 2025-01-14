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Какая судьба ждет сгоревшее здание госпиталя на улице Советской
Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Какая судьба ждет сгоревшее здание госпиталя на улице Советской

Постройку законсервируют, а затем восстановят.

О реставрации объекта культурного наследия шла речь на встрече губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с журналистами.

Специалисты осмотрели пострадавшее от пожара здание бывшей женской гимназии XIX века на улице Советской. Предварительное обследование показало, что перекрытия между 1 и 2-м этажами, уцелели, несмотря на то, что они деревянные.

Сейчас здание принадлежит Минобороны РФ: в нем в последнее время находилась поликлиника военного госпиталя. Сотрудники ведомства предложили затянуть пострадавшее от огня строение баннером, чтобы не портить вид улицы Советской. Однако глава региона такое решение не поддержал: «В центре Тулы баннеров быть не должно».

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Губернатор отметил, что фасад здания со стороны Советской улицы пострадал не так сильно. Он рекомендовал вставить окна и в первую очередь отремонтировать кровлю, чтобы постройка не пострадала от непогоды еще сильнее. И уже после этого начинать разработку плана реставрации.

Также Дмитрий Миляев заявил о готовности региона принять объект культурного наследия на свой баланс, что уже давно предлагалось военному ведомству.

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