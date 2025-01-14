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В Туле подъезд пятиэтажки остался без газа из-за жителей, не впустивших горгаз

В Туле подъезд пятиэтажки остался без газа из-за жителей, не впустивших горгаз

Владельцев 13 квартир не оказалось дома при проверке газового оборудования, либо они не впустили в дом специалистов.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 104 по ул. Кутузова. 13 и 14 января в квартирах проводилась проверка состояния газового оборудования. Соответствующее объявление было заранее размещено на подъездах дома. 

По итогу проверки в одном из подъездов была прекращена подача газа.

«Конечно же, не все жильцы были дома, так как не все там живут и видят объявления. Кто видел, все открыли. Но! Представители горгаза неправомерно отключили газ по всему подъезду, у всех людей, несмотря на тех, кто предоставил доступ. Мы звонили в горгаз, спрашивали, почему отключили не поквартирно, а у всех, услышали очередную ложь. Оператор сказала, что утечка газа, поэтому отключили. Спросили, в какой именно квартире утечка, как они поняли, если не все открыли. На это оператор просто бросила трубку. Страдают люди! Сейчас зима, холод, воды горячей нет, еду не приготовить», — написала в бот в Телеграм Myslo жительница дома.

В Тулагоргазе подтвердили, что в доме № 104 проводились плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа (опрессовкой).

«При проверке общедомового газопровода на герметичность приборы показали падение давления, что указывает на утечку газа в одной из квартир. Для выявления причин необходимо попасть во все квартиры. В настоящее время доступ не обеспечен в квартиры № 40, 42, 46 — 48, 50, 52 — 58.

Информирование жителей о предстоящей проверке производится заблаговременно: за два месяца до предполагаемой даты высылаются квитанции на предоплату, графики проверки размещаются на сайте компании и в СМИ, на информационных досках МКД размещаются объявления», — пояснили в компании.

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