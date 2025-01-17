17 января: 468 динозавров на одной улице и первое в мире видео падения метеорита со звуком

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница! Готовимся весело проводить выходные и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле возможны небольшие дожди со снегом и до +3 градусов. В субботу и воскресенье также сохранится примерно похожая погода, а воздух максимально прогреется до +2 градусов.

Научный центр Кокса и Аквариум объединились с городом Уэст-Палм-Бич для необычного и веселого события, которое навсегда войдет в историю. На одной из центральных улиц одновременно собрались 468 человек, одетых в костюмы динозавров, что позволило им установить новый мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Мероприятие привлекло внимание как местных жителей, так и туристов, которые с интересом наблюдали за красочным зрелищем. Участники, представляющие различные возрастные группы, с энтузиазмом демонстрировали свои костюмы, а также принимали участие в конкурсах и играх, связанных с темой динозавров.

Теперь Уэст-Палм-Бич гордится своим новым титулом и надеется на дальнейшие рекорды, ведь совместные мероприятия такого рода помогают укрепить дух единства и радости в обществе.

Сегодня слушаем Måneskin - Beggin'.

Недавний инцидент в одном из канадских дворов стал настоящей сенсацией для астрономов и любителей космоса. Метеорит, движущийся со скоростью 200 километров в час, упал прямо на землю, и его падение было зафиксировано камерой видеонаблюдения — впервые в истории человечества.

Этот небесный камень совершил долгий путь из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, прежде чем столкнуться с Землёй. Момент падения не только был записан, но и сопровождался характерным звуком, что добавляет уникальности этому событию.

Ученые уже начали изучение метеорита, чтобы узнать больше о его составе и происхождении. Это открытие может дать новые подсказки о формировании нашей Солнечной системы и о том, как такие объекты могут влиять на жизнь на Земле.

В этой фотоподборке представлены примеры маникюра в технике "кошачий глаз", выполненные в самом "натуральном" исполнении.

Веселого настроения!