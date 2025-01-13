Очевидцы: пожар в здании военного госпиталя усиливается

Фото Алексея Пирязева.

Пожар охватил уже весь третий этаж строения и крышу. Улица Советская полностью перекрыта.

По сообщениям очевидцев, пожар, начавшийся в здании военного госпиталя на ул. Советской, 15, усиливается, дыма также становится больше. По данным правительства, люди из здания эвакуированы, пострадавших нет.

На место пожара прибыл Михаил Пантелеев первый замгубернатора — председатель правительства Тульской области.

По словам Пантелеева, все военнослужащие срочной службы и другие находящиеся на лечении в медучреждении Минобороны, эвакуированы, также эвакуирован медперсонал. «По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Пантелеев.

Улица Советская перекрыта полностью в обе стороны.