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Очевидцы: пожар в здании военного госпиталя усиливается
Фото Алексея Пирязева.

Очевидцы: пожар в здании военного госпиталя усиливается

Пожар охватил уже весь третий этаж строения и крышу. Улица Советская полностью перекрыта.

По сообщениям очевидцев, пожар, начавшийся в здании военного госпиталя на ул. Советской, 15, усиливается, дыма также становится больше. По данным правительства, люди из здания эвакуированы, пострадавших нет.

На место пожара прибыл Михаил Пантелеев первый замгубернатора — председатель правительства Тульской области.

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По словам Пантелеева, все военнослужащие срочной службы и другие находящиеся на лечении в медучреждении Минобороны, эвакуированы, также эвакуирован медперсонал. «По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Пантелеев. 

Улица Советская перекрыта полностью в обе стороны.

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сегодня, в 15:54 0
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