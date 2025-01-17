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  5. 6 лучших комментариев: 20 декабря - 3 января - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 20 декабря - 3 января

6 лучших комментариев: 20 декабря - 3 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Центральная Россия может остаться без снега на Новый год

- 2 -

В Туле пенсионерка устроила фейерверк в отделении банка

- 3 -

- 4 -

Волки под Серебряными ключами в Киреевском районе: собака убежала в лес вслед за зверем и не вернулась

- 5 -

Певец SHAMAN едва не загорелся во время съемок премии «Песни года»

- 6 -

Житель Тульской области заплатит за использование квадрокоптера

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7 лучших комментариев: 3 января - 17 января
7 лучших комментариев: 3 января - 17 января
6 лучших комментариев: 13 - 20 декабря
6 лучших комментариев: 13 - 20 декабря
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