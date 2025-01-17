6 лучших комментариев: 20 декабря - 3 января

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Центральная Россия может остаться без снега на Новый год
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В Туле пенсионерка устроила фейерверк в отделении банка
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Волки под Серебряными ключами в Киреевском районе: собака убежала в лес вслед за зверем и не вернулась
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Певец SHAMAN едва не загорелся во время съемок премии «Песни года»
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Житель Тульской области заплатит за использование квадрокоптера
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