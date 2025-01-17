Контрольная закупка Myslo: пробуем колбасу «Сальчичон»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Выбираем самую вкусную, чтобы этого не пришлось делать вам!

Сальчичон — мясной деликатес родом из Испании. Готовят его методом сырого копчения из свиного фарша, иногда добавляют говядину, конину и даже оленину. Особый вкус колбасе придают специи: перец, чеснок, кориандр, мускатный орех и гвоздика.

Myslo искал самую вкусную колбасу среди этих брендов:

Цена: 986,99 руб. (по акции и с учетом скидки — 460,59 руб.).

Вес: 658 г.

Состав: свинина, посолочная смесь, соль, молоко сухое, регулятор кислотности: Е451i, стабилизаторы, сахар, усилитель вкуса и аромата, экстракт дрожжей, пряности, растительное масло, смесь молочных белков, эмульгатор Е575, чеснок.

По вкусу — самая обычная варено-копченая колбаса. Жуется с трудом — то ли из-за прожилок, то ли из-за слишком плотной набивки.

Никак иначе, кроме как «в меру соленая», описать ее нельзя: вкус у колбасы просто «колбасный». Обещанные пряности чувствуются только в аромате: пахнет «продукт мясной» сосисками с дымком.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 1193,19 руб. (по акции и с учетом скидки — 627,99 руб.).

Вес: 628 г.

Состав: cвинина, грудинка свиная, посолочная смесь, регулятор кислотности глюконо-дельта-лактон, мальтодекстрин, стабилизаторы трифосфат натрия, полифосфат натрия, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, экстракт дрожжей, волокна пищевые бамбук), перец чёрный, кориандр, молоко сухое, красители пищевые кармин, ферментированный рис, декстроза, стартовая культура.

Колбаса из «черного кабана» получилось соленой, с огромными кусками нежующегося жира. Кориандр — а он тут есть, если верить составу, — потерялся за усилителями вкуса и прочими добавками.

Продукт пахнет не слишком аппетитно — «пищевым дымом» и (едва уловимо) полежавшим мясом.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 1288,19 руб. (по акции и с учетом скидки — 677,99 руб.).

Вес: 678 г.

Состав: говядина, шпик, свинина, филе куриное, вода, белок соевый, желатин, декоративная обсыпка, посолочная смесь, комплексная пищевая добавка, молочнокислые культуры.

Сначала бледный малаховский сальчичон не вызвал доверия — срез выглядит не так «вкусно», как у других «конкурсантов». Неудивительно: в составе есть курица, а это значит, что производитель сэкономил на красном мясе.

На поверку колбаса оказалась неплохой (по меркам сегодняшнего обзора). Да, немного пружинит на зубах, зато вкус мяса присутствует. Пахнет соответствующе.

Вопрос в другом: это не сальчичон и даже не сервелат, а скорее, карбонад или ветчина. Так что любителям испано-итальянских колбас придется затянуть пояса.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 1199,94 руб. (по акции и с учетом скидки — 599,99 руб.).

Вес: 600 г.

Состав: cвинина, шпик, соль, пищевые волокна, молоко сухое, виноградный сахар, специи, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный), стабилизатор (пирофосфаты), регулятор кислотности (трифосфаты), антиокислитель (аскорбиновая кислота), ароматизатор, экстракт мускатного цвета, стартовая культура, фиксатор окраски — нитрит натрия.

Черкизовская колбаса далека от оригинального сальчичона, но на вкус неплоха. Главное отличие от предыдущих образцов — более однородная, тягучая текстура и более пресный, натуральный вкус.

В запахе едва уловимы сомнительные нотки сырого мяса.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 871,5 руб. (по акции и с учетом скидки — 456,5 руб.).

Вес: 415 г.

Состав: cвинина, шпик свиной, соль, фиксатор окраски нитрит натрия, вода, антислеживающий агент ферроцианид натрия, регулятор кислотности глюконо-дельта-лактон, декстроза, мальтодекстрин, стабилизаторы, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещённый, антиокислители, дрожжевые экстракты, ароматизаторы, краситель кармин, выделенная культура молочнокислых бактерий LyocarniVBL-97.

Жесткий, нежующийся кусок «колбасного изделия», сочащийся жиром, трудно назвать сальчичоном. Больше похоже на заветрившийся суджук.

Несмотря на внушительный список ингредиентов, пряностей или хотя бы какого-то вкуса мы не почувствовали — только перекатывающийся на языке солоноватый шпик.

Пахнет колбаса от ТМК очень нехорошо.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Самая дорогая колбаса — Малаховский МК (677,99 руб. с учетом скидок).

Самая дешевая колбаса — Тульский МК (456,5 руб.).

Самая вкусная колбаса, по мнению редакции Myslo, все же Черкизовский.

По итогам контрольной закупки мы не смогли уверенно назвать победителя — каждый претендент разочаровал нас в той или иной степени. Самая главная проблема этих колбас в том, что ни одна из них не похожа на оригинальный сальчичон.

Дело в том, что традиционный рецепт не закреплен марочными формальностями или стандартами. Поэтому состав колбасы с итальянским названием, которую можно встретить на полках российских магазинов, может варьироваться.