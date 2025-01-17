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Контрольная закупка Myslo: пробуем колбасу «Сальчичон»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Контрольная закупка Myslo: пробуем колбасу «Сальчичон»

Выбираем самую вкусную, чтобы этого не пришлось делать вам!

Сальчичон — мясной деликатес родом из Испании. Готовят его методом сырого копчения из свиного фарша, иногда добавляют говядину, конину и даже оленину. Особый вкус колбасе придают специи: перец, чеснок, кориандр, мускатный орех и гвоздика.

Myslo искал самую вкусную колбасу среди этих брендов:

БахрушинЪ

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Цена: 986,99 руб. (по акции и с учетом скидки — 460,59 руб.).

Вес: 658 г.

Состав: свинина, посолочная смесь, соль, молоко сухое, регулятор кислотности: Е451i, стабилизаторы, сахар, усилитель вкуса и аромата, экстракт дрожжей, пряности, растительное масло, смесь молочных белков, эмульгатор Е575, чеснок.

По вкусу — самая обычная варено-копченая колбаса. Жуется с трудом — то ли из-за прожилок, то ли из-за слишком плотной набивки.

Никак иначе, кроме как «в меру соленая», описать ее нельзя: вкус у колбасы просто «колбасный». Обещанные пряности чувствуются только в аромате: пахнет «продукт мясной» сосисками с дымком.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Клинский МК («Черный Кабан»)

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Цена: 1193,19 руб. (по акции и с учетом скидки — 627,99 руб.).

Вес: 628 г.

Состав: cвинина, грудинка свиная, посолочная смесь, регулятор кислотности глюконо-дельта-лактон, мальтодекстрин, стабилизаторы трифосфат натрия, полифосфат натрия, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, экстракт дрожжей, волокна пищевые бамбук), перец чёрный, кориандр, молоко сухое, красители пищевые кармин, ферментированный рис, декстроза, стартовая культура.

Колбаса из «черного кабана» получилось соленой, с огромными кусками нежующегося жира. Кориандр — а он тут есть, если верить составу, — потерялся за усилителями вкуса и прочими добавками.

Продукт пахнет не слишком аппетитно — «пищевым дымом» и (едва уловимо) полежавшим мясом.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Малаховский МК

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Цена: 1288,19 руб. (по акции и с учетом скидки — 677,99 руб.).

Вес: 678 г.

Состав: говядина, шпик, свинина, филе куриное, вода, белок соевый, желатин, декоративная обсыпка, посолочная смесь, комплексная пищевая добавка, молочнокислые культуры.

Сначала бледный малаховский сальчичон не вызвал доверия — срез выглядит не так «вкусно», как у других «конкурсантов». Неудивительно: в составе есть курица, а это значит, что производитель сэкономил на красном мясе.

На поверку колбаса оказалась неплохой (по меркам сегодняшнего обзора). Да, немного пружинит на зубах, зато вкус мяса присутствует. Пахнет соответствующе.

Вопрос в другом: это не сальчичон и даже не сервелат, а скорее, карбонад или ветчина. Так что любителям испано-итальянских колбас придется затянуть пояса.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Черкизово

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Цена: 1199,94 руб. (по акции и с учетом скидки — 599,99 руб.).

Вес: 600 г.

Состав: cвинина, шпик, соль, пищевые волокна, молоко сухое, виноградный сахар, специи, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный), стабилизатор (пирофосфаты), регулятор кислотности (трифосфаты), антиокислитель (аскорбиновая кислота), ароматизатор, экстракт мускатного цвета, стартовая культура, фиксатор окраски  нитрит натрия.

Черкизовская колбаса далека от оригинального сальчичона, но на вкус неплоха. Главное отличие от предыдущих образцов — более однородная, тягучая текстура и более пресный, натуральный вкус.

В запахе едва уловимы сомнительные нотки сырого мяса.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Тульский МК

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Цена: 871,5 руб. (по акции и с учетом скидки — 456,5 руб.).

Вес: 415 г.

Состав: cвинина, шпик свиной, соль, фиксатор окраски нитрит натрия, вода, антислеживающий агент ферроцианид натрия, регулятор кислотности глюконо-дельта-лактон, декстроза, мальтодекстрин, стабилизаторы, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещённый, антиокислители, дрожжевые экстракты, ароматизаторы, краситель кармин, выделенная культура молочнокислых бактерий LyocarniVBL-97.

Жесткий, нежующийся кусок «колбасного изделия», сочащийся жиром, трудно назвать сальчичоном. Больше похоже на заветрившийся суджук.

Несмотря на внушительный список ингредиентов, пряностей или хотя бы какого-то вкуса мы не почувствовали — только перекатывающийся на языке солоноватый шпик.

Пахнет колбаса от ТМК очень нехорошо.

Оценка: 2 из 5 баллов.

 

Самая дорогая колбаса — Малаховский МК (677,99 руб. с учетом скидок).

Самая дешевая колбаса — Тульский МК (456,5 руб.).

Самая вкусная колбаса, по мнению редакции Myslo, все же Черкизовский.

По итогам контрольной закупки мы не смогли уверенно назвать победителя — каждый претендент разочаровал нас в той или иной степени. Самая главная проблема этих колбас в том, что ни одна из них не похожа на оригинальный сальчичон.

Дело в том, что традиционный рецепт не закреплен марочными формальностями или стандартами. Поэтому состав колбасы с итальянским названием, которую можно встретить на полках российских магазинов, может варьироваться.

Сюжет: Где поесть
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вчера, в 15:43 +7
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