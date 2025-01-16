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Как узнать о долгах покойного родственника?

Как узнать о долгах покойного родственника?

Как узнать, были ли у умершего долги, рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Как узнать о долгах из открытых источников

Чтобы выяснить наличие долгов у умершего родственника, вы можете воспользоваться сайтом Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где представлена информация об исполнительных производствах по актуальным долгам. Данная база открыта для всех желающих, и любой человек может проверить ее, имея необходимые данные о покойном. Однако стоит отметить, что такой способ позволяет узнать лишь о текущих делах.

Как еще можно узнать о долгах умершего человека

Существуют также «неофициальные» долги, которые могут возникнуть перед соседями, друзьями, а также неоплаченные штрафы и коммунальные платежи. Часто близкие родственники узнают о таких задолженностях уже после смерти, что может стать неприятным сюрпризом. Поэтому рекомендуется обратиться в нотариальную контору, где специалист сможет сделать запрос в соответствующие государственные органы для более полного выяснения финансовых обязательств покойного.

Узнать о долгах покойного родственника можно через несколько источников:

  1. Приставы. На сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить наличие исполнительных производств по долгам. Для этого нужны данные о покойном: ФИО и дата рождения.
  2. Нотариус. Обращение к нотариусу — важный шаг. Нотариус может запросить информацию о наличии долгов и обязательств покойного, а также помочь в оформлении наследства.
  3. Банки и кредитные организации. Если у покойного были кредиты или банковские счета, можно обратиться в банки, где он обслуживался, для получения информации о возможных задолженностях.
  4. Коммунальные службы. Необходимо проверить наличие неоплаченных коммунальных платежей. Это можно сделать, обратившись в управляющую компанию или ТСЖ.
  5. Соседи и знакомые. Иногда полезно поговорить с соседями или друзьями покойного, которые могут знать о его финансовых обязательствах.
  6. Кредитная история. Если есть возможность, можно запросить кредитную историю покойного, чтобы узнать о возможных задолженностях.

Важно помнить, что наследники отвечают по долгам покойного только в пределах стоимости наследуемого имущества. Поэтому стоит тщательно проверять все финансовые обязательства перед принятием наследства.

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Автор:
вчера, в 12:30 +1

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