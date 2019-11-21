Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 28.11.2019

Режиссер: Василий Чигинский

Актеры: Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Михаил Елисеев, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самойленко, Владимир Андреев

Жанр: байопик, детский, семейный, спортивный

Продолжительноcть: 116 мин

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.