Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 28.11.2019
Режиссер:
Василий Чигинский
Актеры:
Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Михаил Елисеев, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самойленко, Владимир Андреев
Жанр:
байопик, детский, семейный, спортивный
Продолжительноcть:
116 мин
«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.
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