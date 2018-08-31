Кусама: Бесконечные миры

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 13.09.2018

Режиссер: Хезер Ленц

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Жанр: документальный, биографический

Продолжительноcть: 78 мин

Яёй Кусама, самая продаваемая художница в мире, преодолела множество препятствий, прежде чем смогла показать миру свои радикальные художественные работы. Десятки лет ее произведения, не вписывавшиеся в рамки привычного, вызывали недоверие коллег и влиятельных людей из мира искусства. Кусама была изгоем, казалось, все было против нее: травматичное детство в Японии во время Второй мировой войны, неполная семья, которая не поощряла ее художественные устремления, сексизм и расизм профессионального сообщества, душевная болезнь, которую было принято стыдиться, и, наконец, старость, которая, однако, не помешала художнице посвящать искусству все свое время. Несмотря ни на что, Кусама выстояла и создала очень много работ в разных жанрах — живописных полотен, скульптур, инсталляций, перформансов, поэзии и прозы. Вот уже больше шестидесяти лет она создает свои произведения, а ее инсталляции «Бесконечные зеркальные комнаты» посетило рекордное количество человек по всему миру.