Супруги Евгения и Борис Агапитовы: «Благодаря ЭКО в нашей семье появился долгожданный сын!»

Фото из архива героини публикации и предоставлены пресс-службой минздрава Тульской области.

Маленькому Лёвушке совсем скоро исполнится два года. Супруги наслаждаются своим родительством и благодарят врачей, которые провели им процедуру ЭКО.

Термин «экстракорпоральное оплодотворение» произошел от латинских слов extra («сверх», «вне») и corpus («тело»). Получается оплодотворение вне тела, сокращенно — ЭКО. Это вспомогательная репродуктивная технология, которая позволяет родить малыша бесплодным семьям. Регистрировать брак для ЭКО не требуется. Процедуру делают и одиноким женщинам. Они могут платно воспользоваться донорской спермой.

Евгения и Борис из Новомосковска поженились в 2018 году. Супруги очень хотели детей, но долгожданная беременность все никак не наступала. Тогда Агапитовы решили прийти на прием к врачу-репродуктологу и поехали в Тулу.

— Врач на приеме сказала, что нам надо делать ЭКО. Мы с мужем подумали, что молодые, сами попробуем еще раз, — рассказывает Евгения Агапитова. — Сдавали анализы, проходили обследования, но ничего не получалось… Съездили на консультацию в московскую клинику, там также однозначно сказали — надо делать ЭКО. И мы решились.

У меня взяли яйцеклетку, муж сдал сперму. В феврале 2022 года у меня был первый перенос эмбриона в полость матки. Через неделю стало ясно, что ничего не получилось, а через три месяца мне предложили криоперенос — замороженного эмбриона. В августе 2022 года мне подсадили два эмбриона, 11 сентября я сделала тест и узнала, что беременна.

В октябре попала на сохранение с кровотечением, была угроза выкидыша. Но все обошлось.

13 мая 2023 года Евгения и Борис стали родителями! В семье появился прекрасный сын, которого назвали Львом.

— Рожала я в новом корпусе Тульского областного перинатального центра. Родила за пять часов, даже не ожидала, что так быстро получится. Эмоции непередаваемые! Это и облегчение, и слезы счастья…

Первое время нам с мужем не верилось, что у нас есть сын, что теперь мы — мама и папа!

Мы прошли такой непростой и долгий путь. ЭКО оказалось эффективным со второго раза, и мы были очень счастливы, что у нас всё получилось. Все родственники разделили с нами наше счастье. Все переживали за нас, ждали появления на свет нашего сыночка.

Хочу сказать, что для тех семейных пар, кто долго не может зачать ребеночка, процедура ЭКО — настоящее спасение. Бояться не надо, надо делать!

Как обстоят дела с ЭКО в Тульской области и насколько эта процедура востребована у молодых туляков? Сегодня наш эксперт — Олег Валерьевич Черепенко, заместитель главного врача по лечебной работе Тульского областного перинатального центра и главный акушер-гинеколог региона.

Олег Черепенко.

— Экстракорпоральное оплодотворение назначают после того, как семейной паре поставлен диагноз «бесплодие». Под бесплодием мы понимаем неспособность супругов зачать естественным образом ребенка в течение 12 месяцев при ведении активной половой жизни без предохранения.

Пара обращается в женскую консультацию по месту жительства, проходит ряд обследований, чтобы понимать причину бесплодия. Супругам назначается лечение. Если лечение бесплодия не приносит эффекта, в таком случае паре предлагается процедура ЭКО.

В рамках проекта в 2024 году в нашем регионе было проведено 614 процедур ЭКО, на учет по беременности встали 116 пар, на свет появилось 112 малышей.

Никакой очереди на процедуру ЭКО нет. Главное — пройти обследование, собрать пакет документов, в течение двух недель оформляется квота, и семейная пара получает направление в клинику, где проводится процедура. Отмечу, что процедуру ЭКО можно получить бесплатно по полису ОМС.

А в этом году благодаря нацпроекту «Семья» у пациенток появилась возможность дополнительного бесплатного обследования перед процедурой. Так, по решению врачебной комиссии женщина может быть направлена на обследование гормонального статуса или выявление генетической патологии. Ранее эти исследования нужно было оплачивать самостоятельно.

По словам Олега Черепенко, бывают женщины, у которых ЭКО не заканчивается положительно, даже при нескольких попытках. Есть случаи, когда эта процедура противопоказана из-за имеющихся у женщины патологий, на которые беременность может повлиять негативно. Это могут быть злокачественные образования, тяжелые формы сахарного диабета, сердечная недостаточность. К счастью, таких случаев очень мало.

— После того как поставлен диагноз «бесплодие», семейным парам рекомендуется отказаться от вредных привычек, проверить и контролировать вес, придерживаться здорового питания, принимать витамины, вести активный образ жизни.

После этого производится забор яйцеклетки у женщины, мужчина сдает сперму. Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом производится в лаборатории. Оплодотворенная яйцеклетка — эмбрион — через пять дней подсаживается в полость матки. Рекомендуется подсаживать одного эмбриона, но по согласию семейной пары возможна подсадка двух.

— Дети в результате ЭКО рождаются абсолютно такими же, как и при естественном зачатии. Если детки рождены здоровыми, то они наблюдаются в обычном режиме. Если малыши появляются на свет с определенными заболеваниями, формируется особый график наблюдения.