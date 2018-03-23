Курьер
Страна:
СССР, 1986
Премьера:
в РФ 28.08.2012
Режиссер:
Карен Шахназаров
Актеры:
Анастасия Немоляева, Федор Дунаевский, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов
Жанр:
комедия, мелодрама, драма
Продолжительноcть:
88 мин
Рейтинг Кинопоиска:
8,04
Иван Мирошников, провалив вступительные экзамены в пединститут, благодаря своей матери устраивается работать курьером в редакцию журнала «Вопросы познания». Первым заданием Ивана становится доставка рукописи на дом профессору Кузнецову. Там Иван знакомится с его дочкой — Катей...
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500-4000 ₽
15 декабря, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
12 - 18 декабря
₽ Билеты: 100-300 ₽