Страна: СССР, 1986

Премьера: в РФ 28.08.2012

Режиссер: Карен Шахназаров

Актеры: Анастасия Немоляева, Федор Дунаевский, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Продолжительноcть: 88 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,04

Иван Мирошников, провалив вступительные экзамены в пединститут, благодаря своей матери устраивается работать курьером в редакцию журнала «Вопросы познания». Первым заданием Ивана становится доставка рукописи на дом профессору Кузнецову. Там Иван знакомится с его дочкой — Катей...