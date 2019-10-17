афиша
афиша
Регистрация
Кокаиновый барон

Кокаиновый барон

Страна:
США, Колумбия, 2019
 
Премьера:
в РФ 24.10.2019
 
Режиссер:
Джейсон Кэбелл
  
Актеры:
Николас Кейдж, Лоренс Фишберн, Барри Пеппер, Коул Хаузер, Лесли Бибб, Клифтон Коллинз мл., Питер Фачинелли, Адам Голдберг, Наталия Рейес, Тейт Флетчер
  
Жанр:
триллер, криминал
  
Продолжительноcть:
92 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,26
          
 

Груз кокаина следует из Мексики через США в Канаду. Когда партия не достигает цели, лидер картеля Босс посылает своих верных помощников — Повара и Мужика — разобраться, как работает сеть поставщиков.

0
Касса
Rock Privet
Купить билет
27 октября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Браво
Купить билет
12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Leo Abrahams
Купить билет
14 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
Купить билет
22 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.