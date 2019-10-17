Кокаиновый барон
Страна:
США, Колумбия, 2019
Премьера:
в РФ 24.10.2019
Режиссер:
Джейсон Кэбелл
Актеры:
Николас Кейдж, Лоренс Фишберн, Барри Пеппер, Коул Хаузер, Лесли Бибб, Клифтон Коллинз мл., Питер Фачинелли, Адам Голдберг, Наталия Рейес, Тейт Флетчер
Жанр:
триллер, криминал
Продолжительноcть:
92 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,26
Груз кокаина следует из Мексики через США в Канаду. Когда партия не достигает цели, лидер картеля Босс посылает своих верных помощников — Повара и Мужика — разобраться, как работает сеть поставщиков.
Сегодня
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 октября, воскресенье
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 октября, понедельник
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, вторник
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 октября, среда
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
27 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
28 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
29 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
30 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
27 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
14 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽