Кокаиновый барон

Страна: США, Колумбия, 2019

Премьера: в РФ 24.10.2019

Режиссер: Джейсон Кэбелл

Актеры: Николас Кейдж, Лоренс Фишберн, Барри Пеппер, Коул Хаузер, Лесли Бибб, Клифтон Коллинз мл., Питер Фачинелли, Адам Голдберг, Наталия Рейес, Тейт Флетчер

Жанр: триллер, криминал

Продолжительноcть: 92 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,26

Груз кокаина следует из Мексики через США в Канаду. Когда партия не достигает цели, лидер картеля Босс посылает своих верных помощников — Повара и Мужика — разобраться, как работает сеть поставщиков.