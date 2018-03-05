Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 08.03.2018

Режиссер: Николай Фьюлси

Актеры: Крис Хемсворт, Эльза Патаки, Тейлор Шеридан, Майкл Шеннон, Майкл Пенья, Джек Кеси, Джофф Стульц, Роб Риггл, Остин Стоуэлл, Треванте Роудс

Жанр: военный, драма

Продолжительноcть: 130 мин

Их бросили в пекло после 11 сентября, когда мир раскололся на «до» и «после». Именно им предстояло на передовой бороться с врагом, не знающим пощады. На чужой земле преимущество у всадников — этому их научили нежданные союзники. Вместе они попытаются удержать мир от погружения в хаос.