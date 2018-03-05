Кавалерия
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 08.03.2018
Режиссер:
Николай Фьюлси
Актеры:
Крис Хемсворт, Эльза Патаки, Тейлор Шеридан, Майкл Шеннон, Майкл Пенья, Джек Кеси, Джофф Стульц, Роб Риггл, Остин Стоуэлл, Треванте Роудс
Жанр:
военный, драма
Продолжительноcть:
130 мин
Их бросили в пекло после 11 сентября, когда мир раскололся на «до» и «после». Именно им предстояло на передовой бороться с врагом, не знающим пощады. На чужой земле преимущество у всадников — этому их научили нежданные союзники. Вместе они попытаются удержать мир от погружения в хаос.
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