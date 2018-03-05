афиша
афиша
Регистрация
Кавалерия

Кавалерия

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.03.2018
 
Режиссер:
Николай Фьюлси
  
Актеры:
Крис Хемсворт, Эльза Патаки, Тейлор Шеридан, Майкл Шеннон, Майкл Пенья, Джек Кеси, Джофф Стульц, Роб Риггл, Остин Стоуэлл, Треванте Роудс
  
Жанр:
военный, драма
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

Их бросили в пекло после 11 сентября, когда мир раскололся на «до» и «после». Именно им предстояло на передовой бороться с врагом, не знающим пощады. На чужой земле преимущество у всадников — этому их научили нежданные союзники. Вместе они попытаются удержать мир от погружения в хаос.

Купить билет
Сегодня
10:40 Киносити
17:20 Киносити
Завтра
10:40 Киносити
17:20 Киносити
00:05 Киносити
10 марта, суббота
10:40 Киносити
17:20 Киносити
00:05 Киносити
11 марта, воскресенье
10:40 Киносити
17:20 Киносити
00:05 Киносити
12 марта, понедельник
10:40 Киносити
17:20 Киносити
00:05 Киносити
13 марта, вторник
10:40 Киносити
17:20 Киносити
00:05 Киносити
14 марта, среда
10:40 Киносити
17:20 Киносити
00:05 Киносити
15 марта, четверг
00:05 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.