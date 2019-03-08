Как приручить дракона 2

Страна: США, 2014

Премьера: в РФ 12.06.2014

Режиссер: Дин ДеБлуа

Актеры: Джерард Батлер, Джона Хилл, Кит Харингтон, Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, Джей Баручел, Америка Феррера

Жанр: мультфильм, фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 105 мин

Бюджет: $145 000 000,00

Сбор в мире: $611 076 665,00

Сбор в России: $30 015 773,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,93

Захватывающая вторая часть трилогии «Как приручить дракона» возвращает нас в фантастический мир Иккинга и его верного дракона Беззубика. На сей раз им предстоит оказаться в центре битвы, призванной спасти мир людей и драконов от опасного и всепоглощающего Драго!