Как приручить дракона 2
Страна:
США, 2014
Премьера:
в РФ 12.06.2014
Режиссер:
Дин ДеБлуа
Актеры:
Джерард Батлер, Джона Хилл, Кит Харингтон, Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, Джей Баручел, Америка Феррера
Жанр:
мультфильм, фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
105 мин
Бюджет:
$145 000 000,00
Сбор в мире:
$611 076 665,00
Сбор в России:
$30 015 773,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,93
Захватывающая вторая часть трилогии «Как приручить дракона» возвращает нас в фантастический мир Иккинга и его верного дракона Беззубика. На сей раз им предстоит оказаться в центре битвы, призванной спасти мир людей и драконов от опасного и всепоглощающего Драго!