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Как приручить дракона 2

Как приручить дракона 2

Страна:
США, 2014
 
Премьера:
в РФ 12.06.2014
 
Режиссер:
Дин ДеБлуа
  
Актеры:
Джерард Батлер, Джона Хилл, Кит Харингтон, Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, Джей Баручел, Америка Феррера
  
Жанр:
мультфильм, фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
105 мин
  
Бюджет:
$145 000 000,00
  
Сбор в мире:
$611 076 665,00
 
Сбор в России:
$30 015 773,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,93
          
 

Захватывающая вторая часть трилогии «Как приручить дракона» возвращает нас в фантастический мир Иккинга и его верного дракона Беззубика. На сей раз им предстоит оказаться в центре битвы, призванной спасти мир людей и драконов от опасного и всепоглощающего Драго!

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